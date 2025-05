Vitoria x Santos: veja informações e prováveis escalações do jogo do Brasileirão

Neste domingo, o Santos visita o Vitória em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Barradão, em Salvador (BA), a partir das 18h30 (de Brasília).

O Peixe vive uma situação bem delicada na temporada. A equipe foi eliminada ainda na terceira fase da Copa do Brasil após perder nos pênaltis para o CRB, na última quinta-feira.

No Brasileirão, o time de Cleber Xavier amarga a 19ª colocação, com somente cinco pontos em nove rodadas.

Para tentar se recuperar, o Alvinegro Praiano aposta as suas fichas em Neymar. O meia-atacante voltou a jogar após mais de um mês afastado por lesão e deve ganhar mais minutos diante do Vitória.

Em contrapartida, Zé Ivaldo aumenta a lista de desfalques do Santos. O zagueiro terá que cumprir suspensão.

O lateral esquerdo Escobar (suspenso), o lateral direito Aderlan (dores na coxa direita), o zagueiro Gil (problemas pessoais), os volantes João Schmidt (lesão na coxa esquerda) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda) e o atacante Soteldo (lesão na coxa esquerda) também são baixas.

Do outro lado, o Vitória vem de uma amarga derrota para o Bahia, fora de casa, por 2 a 1. O Leão está em 16º lugar no Brasileirão, com os mesmos nove pontos do Grêmio, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA X SANTOS

Local: Barradão, em Salvador (BA)



Data: 25 de maio de 2025, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco



Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Mauricio Coelho Silva Penna



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Edu e Jamerson; Ronald Lopes, Ricardo Ryller, Matheuzinho e Wellington Rato; Osvaldo e Renato Kayzer



Técnico: Thiago Carpini

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso (Luisão), Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Deivid Washington e Guilherme



Técnico: Cleber Xavier