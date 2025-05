Vegetti faz gol contra, e Fluminense vira sobre o Vasco pelo Brasileirão

O Fluminense venceu por 2 a 1 o Vasco, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a 17 pontos e seguem entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Já os cruzmaltinos continuam com dez pontos, perto da zona de rebaixamento.

O Vasco abriu o placar no primeiro tempo, com João Victor. Sö que o Fluminense antes do intervalo, com Vegetti, contra.Na etapa final, Guga decretou a virada tricolor.

Na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente o Internacional, no domingo, no Beira-Rio. No dia anterior, o Vasco recebe o Bragantino, em São Januário.

O jogo

O Fluminense começou a partida pressionando o Vasco. No entanto, a primeira boa chance só veio aos 15 minutos. Hércules recebeu passe na área, mas chutou pela linha de fundo.

Aos poucos, o Vasco equilibrou o clássico e abriu o placar em sua primeira chance, aos 24 minutos. Após falta cobrada na área, João Victor se antecipou a Fabio e cabeceou para a rede.

O Fluminense sentiu o revés e viu o Vasco quase ampliar aos 31 minutos. Rayan roubou a bola, entrou na área, mas finalizou em cima de Fabio. Em seguida, Paulo Henrique finalizou de longe e acertou o travessão.

Os tricolores só voltaram a criar oportunidade aos 37 minutos. Após erro na saída de bola, Everaldo chutou da entrada da área e quase acertou o gol. Só aos 42, o Fluminense chegou ao empate. Lima aproveitou cruzamento e cabeceou para o gol, mas Léo Jardim fez a defesa. No entanto, a bola bateu no peito de Vegetti e foi para a rede. Assim, o clássico foi empatado no intervalo.

Assim como no primeiro tempo, o Fluminense começou melhor a etapa final. Os tricolores pressionaram o Vasco e rondaram a área cruzmaltina com perigo. A primeira boa chance veio aos 11 minutos, em chute de Everaldo que parou em Léo Jardim.

Já o Vasco só conseguiu avançar após o susto. Rayan entrou na área e chutou sobre o travessão. No entanto, o Fluminense seguiu melhor e pecando no último passe.

Com o passar do tempo, o clássico ficou equilibrado. Fluminense e Vasco alternavam a posse de bola, mas sem criar lances de perigo.

Só que nos minutos finais, o Fluminense voltou a ficar melhor e chegou a vitória aos 41 minutos. Guga arriscou de longe e acertou o gol, sem chance para Léo Jardim.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 2 X 1 VASCO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 24 de maio de 2025



Hora: 18:30 (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira Lima (PE)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)



VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP-VAR-Fifa)



Cartões amarelos: Freytes, Fabio, Guga e Everaldo (Fluminense); Mateus Carvalho, Hugo Moura e Luiz Gustavo (Vasco)

GOLS: Vegetti (contra), aos 42min do primeiro tempo e Guga, aos 41min do segundo tempo (Fluminense) / João Victor, aos 24min do primeiro tempo (Vasco)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo (Lucas Freitas) e Lucas Piton; Hugo Moura (Paulinho), Mateus Carvalho (Adson) e Tchê Tchê (Sforza); Rayan, Nuno Moreira e Pablo Vegetti



Técnico: Fernando Diniz

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules (Riquelme), Martinelli, Lima (Ganso) e Jhon Arias; Serna (Paulo Baya) e Everaldo (Ignácio)



Técnico: Renato Gaúcho