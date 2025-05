Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Corinthians: veja onde assistir

O Atlético-MG recebe o Corinthians hoje (24), às 21h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Invicto há cinco rodadas no Brasileirão, o Atlético-MG tenta manter a boa fase após empatar o clássico com o Cruzeiro na rodada passada.

O Corinthians, por sua vez, venceu o Santos por 1 a 0 e busca embalar sob o comando de Dorival Júnior.

Na Copa do Brasil, os dois times também avançaram com tranquilidade: o Atlético despachou o Maringá, enquanto o Corinthians garantiu a classificação diante do Novorizontino.

Atlético-MG x Corinthians -- Campeonato Brasileiro