Torcedor em campo: Danilo canta músicas da torcida do Fla durante os jogos

Do UOL, no Rio de Janeiro

Danilo é mineiro de Bicas, mas mesmo tendo nascido longe do Maracanã, aprendeu a amar o Flamengo desde a infância. Após rodar o mundo, disputar duas Copas e construir um currículo invejável na Europa, o experiente zagueiro conseguiu realizar o sonho de jogar no clube do coração e tem desfrutado intensamente.

O jogador tem sido uma espécie de torcedor em campo. Durante o aquecimento ou até mesmo já com a bola rolando, tem sido comum ver Danilo cantarolando as músicas que a torcida canta na arquibancada. Além delas estarem na ponta da língua, servem como estímulo para seu desempenho dentro das quatro linhas.

Às vezes pode parecer que estou puxando saco, de certa forma forçando algo, mas é porque realmente é algo que vai natural. Eu conheço quase todas as músicas. Todas, praticamente. Estou vivendo esse ambiente e atmosfera que o Flamengo tem. E realmente, quando estou em campo, procuro desfrutar, me abster de todo tipo de pressão ou julgamento externo. Procuro estar em campo vivendo o momento, porque realmente é uma oportunidade, um momento único para mim.

Danilo, ao UOL

Não é modinha

Danilo faz questão de frisar que não é torcedor "modinha" do Flamengo. O zagueiro lembra os momentos difíceis que acompanhou no início dos anos 2000, quando a fase financeira do clube estava longe de ser das melhores.

Eu não sou torcedor do Flamengo por moda. Teve um determinado momento em que todo mundo achava maneiro torcer pelo Flamengo. Eu peguei desde pequeno, quando o Flamengo lutou para não cair para a Série B, o início dos anos 2000, era duro. Eu estou calejado, acho que eu merecia pegar um momento assim tranquilo também (risos).

Danilo, à Flamengo TV

O momento mais marcante de Danilo como torcedor, na infância, foi o histórico gol de Petkovic sobre o Vasco, na final do Campeonato Carioca de 2001.

Já o mais triste foi o vice na Copa do Brasil de 2004, quando o Flamengo perdeu para o modesto Santo André diante de mais de 70 mil pessoas no Maracanã.