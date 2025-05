Times sub-15 e sub-17 do Palmeiras vencem ECUS pelo Paulista

Neste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras venceram o ECUS, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O sub-15 ganhou a partida por 3 a 0, com dois gols de Luiz Augusto e um de Nicollas. Já o sub-17 triunfou por 7 a 1, com gols de Isaac Nicolas, Luis Pacheco, Ruan Yago, Bernardo, Diego e Juan Francisco (duas vezes).

Com 100% de aproveitamento, o sub-15 chegou aos 18 pontos e está na liderança do Grupo 12. A equipe alviverde tem 22 gols marcados e dois sofridos até o momento. O time comandado por Eduardo Guadagnucci, foi composta pelo seguinte time: Audo; Pedro Barbosa (Kaiki), Ayslan, Victor Kayk e Davi Roque (Davi Selva); Matheus Gomes (Pedro Paiva), Tailan (Nicollas) e Luiz Augusto (Kauê Richard); Luis Gustavo (Pedro Alcântara), Caio Matheus e Anderson (Marcos Vinicius).

Já o sub-17 também alcançou os 18 pontos, na primeira colocação do Grupo 12. O time palestrino venceu os seis jogos disputados, marcou 34 gols e sofreu 2. As Crias da Academia, treinadas por Artur Itiro, contaram com Yuri Henrique; Samuel (Fernando Gabriel), Guilerme Lira (Felipe), Isaac Leocadio e Thiago; Fred (Niakson), Luis Pacheco (Ruan Yago) e Bernardo (Thauan); Isaac Nicolas (Lucas Gaúcho), Icaro (Juan Francisco) e Diego.

Ambas as categorias do Verdão voltam a campo pelo Campeonato Paulista no próximo sábado, 31 de maio, quando visitam o União Mogi, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes. O sub-15 entra em campo às 09h (de Brasília), enquanto o sub-17 joga às 11h (de Brasília). Paralelamente ao Paulista, os mais velhos disputam o Brasileiro da categoria. Após bater o Juventude por 2 a 0, a equipe encara o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (27), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri.

A categoria sub-15 do Palmeiras já conquistou 12 vezes o título do Estadual e busca o sexto consecutivo. O sub-17 soma 14 troféus no campeonato.