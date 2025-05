'Palmeiras sabe ganhar grandes títulos', elogia técnico do Porto

Técnico do Porto, Martín Anselmi elogiou o Palmeiras antes do confronto pelo Super Mundial e apontou um grupo equilibrado.

O que ele falou

Acho que em cada competição, obviamente, quando temos uma fase de grupos, há sempre um 'grupo da morte' e há equipes com uma maior reputação ou mais fama que as outras, mas acho que no grupo do Porto, todas as equipes estão em um nível semelhante. Martín Anselmi, à Fifa

Das três equipes que temos de enfrentar, não vejo o Inter Miami como o grande favorito acima do Al Ahly, ou acima do Palmeiras. Acho que o Palmeiras é uma grande equipe na América do Sul que sabe lutar e ganhar grandes títulos.

O Al Ahly é a maior equipe no Egito e o Inter [Miami], bem, com os jogadores que têm, estão no mesmo nível. Então, tenho a sensação de que todos os jogos vão ser difíceis, e todas as equipes têm o que é preciso para competir.

Palmeiras e Porto se enfrentam no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo A. Al Ahly e Inter Miami completam a chave.