Stuttgart bate Arminia Bielefeld e conquista tetra da Copa da Alemanha

Neste sábado, no Estádio Olímpico de Berlim, o Stuttgart venceu o Arminia Bielefeld por 4 a 2 e conquistou a Copa da Alemanha pela quarta vez em sua hitória. Os gols dos campeões foram marcados por Nick Woltemade, Deniz Undav e Enzo Millot (duas vezes). Já, pelos vice-campeões, Julian Kania e Vagnoman (contra) anotaram os tentos.

Desta maneira, o Stuttgart chegou ao quarto título da Copa da Alemanha, a DFB Pokal. Antes, foi campeão nas temporadas 96/97, 57/58 e 53/54. A equipe acabou com a nona colocação do Campeonato Alemão, tendo somado 50 pontos nas 34 rodadas.

O Armenia Bielefeld, por sua vez, era considerado o azarão já que, nesta temporada, disputou a terceira divisão do Campeonato Alemão, em que foi campeão, consequentemente, conseguiu o acesso. Na semifinal, aliás, o time superou o então campeão nacional Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, ao vencer por 2 a 1.

O maior campeão da Copa da Alemanha continua sendo, de longe, o Bayern de Munique, com 20 títulos no total. Atrás dele, seguem como maiores vencedores: Werder Bremen (6), Borussia Dortmund (5), Frankfurt (5) e Schalke 04 (5).

O Arminia desperdiçou uma chance clara logo aos 11 minutos, quando Bazee acertou o travessão. Três minutos depois, o Stuttgart abriu o placar com Woltemade, que recebeu passe de Stiller e finalizou cruzado. Aos 22, Millot puxou contra-ataque e serviu Undav, que devolveu para o francês marcar o segundo. Cinco minutos depois, Undav ampliou após mais um erro na saída de bola do Arminia.

No segundo tempo, Millot marcou um golaço ao acertar um chute colocado no canto direito, fazendo o quarto do Stuttgart. O Bielefeld reagiu aos 37 minutos com gol de Kania, e três minutos depois Vagnoman marcou contra, dando esperança ao time da terceira divisão. Apesar da pressão no fim, Nübel garantiu o resultado com uma defesa milagrosa nos acréscimos.