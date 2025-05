Stephan Barcha e Dinozo Império triunfam no GP5* Trofeo Loro Piana, a 1.55m, em Roma

A alta temporada na Europa não poderia ter começado melhor para o campeão pan-americano e cavaleiro olímpico Stephan Barcha. Neste sábado, com sua nova montaria Dinozo Império Egípcio, no CSIO5* de Roma, na Piazza di Siena, a dupla que já havia garantindo um vice a 1.50m, na última sexta-feira, venceu o GP5* Trofeo Loro Piana, a 1.55m, por mais de 2 segundos de diferença.

Dos 63 conjuntos top mundiais a postos, 16 foram ao desempate e seis voltaram a zerar o percurso, idealizado pelo course-designer italiano Uliano Vezzani. Stephan e Dinozo, garanhão sela francês de 12 anos, levaram a melhor, sem faltas, em 34s66, superando em 2s07 o top americano McLain Ward com Imperial HBF, que zerou em 36s73.

Em 3º lugar chegou o irlandês Cian o'Connor com Fermoy, pista limpa, 36s93. Ao todo, o GP distribuiu 105,5 mil euros, cerca de R$ 677 mil em premiação.

"Foi uma vitória espetacular em que carreguei comigo a dona Ângela Aguiar (titular do Haras Império Egípcio, falecida em 29/01/2025). Essa vitória, sem dúvidas, é para ela! Pois cumpri uma promessa que havia feito a ela de que o Dinozo ganharia provas importantes em Concursos 5 estrelas. Meu agradecimento também a todo o Time Império Egípcio e minha equipe, a Chevaux", destacou o campeão.

Dinozo foi adquirido pelo Haras Império Egípcio do cavaleiro olímpico Doda Miranda em novembro de 2024.

Stephan, que também venceu a 2ª prova, a 1.45m, com Chevaux Hex-lup Império Egípcio, está na liderança do ranking geral do 92º CSIO de Roma, Troféu Piero e Raimondo d'Inzeo, à frente de demais 63 cavaleiros e amazonas top mundiais.

Neste domingo, Stephan e Chevaux Primavera Império Egípcio, conjunto campeão pan-americano 2023 e 5º em Paris 2024, largaram o GP Rolex, a 1.60m, disputa em que garantiram o 3º posto em 2024. Também estão qualificados para o GP Rodrigo Pessoa / Major Tom, Yuri Mansur / Miss Blue- Saint Blue Farm e Luiz Felipe de Azevedo Filho / Hermes van de Vrombautshoeve.