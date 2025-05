Souza volta a jogar após quase três meses e agrada comissão do Santos

Apesar da eliminação precoce do Santos na Copa do Brasil, a partida contra o CRB foi importante para Souza. O lateral esquerdo voltou a jogar após um longo período afastado por lesão.

A última partida do Menino da Vila havia sido no dia 29 de janeiro, quando sofreu uma ruptura da sindesmose do tornozelo direito, estrutura que une os ossos da perna, tíbia e fíbula.

Quase quatro meses depois, portanto, Souza voltou aos gramados e foi titular em Maceió, na vaga do suspenso Escobar. O jogador de 18 anos atuou até 41 minutos do segundo tempo e agradou o técnico Cleber Xavier.

"O Souza vinha há muito tempo sem uma continuidade de jogo. Foi muito bem", comentou em entrevista coletiva.

Souza deu uma dinâmica diferente ao Santos. O garoto apareceu bastante no ataque, puxando para o meio, como um lateral construtor. Não à toa, finalizou quatro vezes na partida. Com isso, Guilherme teve mais liberdade na ponta esquerda. Escobar, por sua vez, tem características mais defensivas e costuma ficar mais "preso" na ala.

E a tendência é que o Menino da Vila siga entre os titulares no domingo, contra o Vitória, já que Escobar segue fora por suspensão. A comissão técnica, contudo, ainda vai avaliar a questão física, para não correr riscos do jovem se machucar.

Souza é uma das promessas da base do Santos. O lateral esquerdo, aliás, tem prestígio com Neymar. Recentemente, o meia-atacante divulgou uma escalação do Peixe nas redes sociais com o garoto entre os titulares.

Com o defensor em alta, portanto, o Peixe encara o Vitória às 18h30 (de Brasília) deste domingo, no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.