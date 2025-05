Sem Coutinho, Vasco enfrenta Fluminense em clássico de afirmação no Brasileirão

Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar neste sábado, às 18h30, no Maracanã, em mais um capítulo de um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro. O duelo, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente times que vivem momentos semelhantes: tentam ganhar corpo sob novos treinadores e chegam embaladas por classificações recentes na Copa do Brasil.

Com 14 pontos, o Fluminense aparece na 7ª colocação do Brasileirão e quer aproveitar o fator casa para se aproximar do G-4. O Vasco, por sua vez, ocupa o 13º lugar, com 10 pontos, e busca embalar após a convincente vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza na rodada passada.

O retrospecto recente no clássico pesa a favor do time tricolor: a equipe cruzMaltina não vence o rival como visitante desde 2018, quando triunfou por 1 a 0, também pelo Brasileiro.

No meio de semana, na última vez que estiveram em campo, ambos garantiram vagas nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense passou com tranquilidade pelo Aparecidense, ao vencer por 4 a 1. O Vasco, em jogo mais dramático, segurou o empate por 1 a 1 e eliminou o Operário nos pênaltis; 7 a 6. O desgaste físico, inclusive, é um fator que preocupa os dois lados.

Renato Gaúcho, recém-chegado ao comando tricolor, terá que lidar com desfalques importantes. O volante Nonato está suspenso, e a tendência é que Lima assuma a vaga no meio-campo. O atacante Canobbio, em recuperação de cirurgia, segue fora. A boa notícia é a sequência de jogos Do zagueiro Thiago Silva, que deve ser mantido como titular ao lado de Freytes ou Ignacio. Renato Augusto, por sua vez, rescindiu contrato e não faz mais parte do elenco.

Questionado sobre cobranças ao desempenho da equipe, Renato voltou a destacar os efeitos do calendário nacional. "O time está desgastado. O calendário brasileiro desgasta qualquer clube do Brasil. Ou as pessoas entendem isso ou não entendem. Tanto é que você vê em todos os jogos treinadores que mudam seus jogadores justamente pelo desgaste. Cobrar é uma coisa, querer também é uma coisa, agora ter condições de fazer é outra, bem diferente", pontuou o treinador.

O Vasco terá um desfalque de peso para o clássico. Philippe Coutinho, seu principal jogador na temporada, está suspenso após ser expulso na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza. Sem seu camisa 11, Fernando Diniz estuda alternativas para manter a criatividade no meio-campo e pode recorrer a Dimitri Payet, que está em processo de retorno após dores no joelho.

"Primeiro contato foi ótimo. É uma possibilidade, mas não uma certeza que vamos poder contar com o Payet. Ele tem ainda resquícios de dores no joelho, está voltando a treinar. Junto com o DM, vai saber avaliar. Questão de saúde, se vamos aproveitar e como vamos aproveitar no sábado", afirmou Diniz, mantendo cautela quanto à utilização do francês.

Esta será a segunda vez que Diniz enfrenta o Fluminense, com quem conquistou a Libertadores da América de 2023. Ano passado, ele atuou contra o ex-clube dirigindo o Cruzeiro e perdeu por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VASCO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes (Ignacio) e Gabriel Fuentes; Hércules, Lima e Martinelli (PH Ganso); Jhon Arias, Everaldo e Serna. Técnico: Renato Gaúcho.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Payet; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).