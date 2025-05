Scarpa analisa empate com o Corinthians e fala sobre surto de virose no Atlético-MG

O Atlético-MG ficou no 0 a 0 com o Corinthians neste sábado, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Meia do Galo, Gustavo Scarpa analisou o empate.

"Eles dominaram o começo do primeiro tempo. Até os 30 minutos eles tiveram um grande domínio. Depois a gente criou as melhores oportunidades da partida, mas não soubemos aproveitar. No segundo tempo, acho que a gente foi o melhor, também criamos algumas chances. Sempre difícil pontuar contra o Corinthians. Claro que gostaríamos de ter vencido. Mas agora é pensar no próximo jogo e tentar a classificação na Sul-Americana", disse Scarpa, ao Sportv, após o jogo.

O meia atleticano ainda falou sobre o surto de virose que afetou atletas e membros da comissão técnica do Atlético-MG. O volante Gabriel Menino, por exemplo, não foi relacionado para o jogo por conta da gripe.

"Difícil (conviver com o surto de virose). Pai de um recém-nascido. Comecei a usar máscara para prevenir. Tem bastante gente contaminada. Tem que se cuidar em prol da família", afirmou o jogador.

O Atlético-MG de Scarpa vira a chave e passa a focar na última rodada da Sul-Americana. O Galo recebe o Cienciano-PER na quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.