São Paulo x Mirassol: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Mirassol se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O São Paulo quer conseguir a primeira sequência de duas vitórias na competição. O Tricolor vem de vitória por 2 a 1 contra o Grêmio.

O time de Zubeldía também chega empolgado pela classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo despachou o Náutico com tranquilidade ao vencer os dois jogos por 2 a 1.

Já o Mirassol vem de dois grandes resultados e quer ampliar a boa fase. O Leão venceu o Corinthians e empatou com o Internacional, no Beira-Rio, nas duas últimas rodadas.

São Paulo x Mirassol -- Campeonato Brasileiro