Mirassol anula o São Paulo e vence com 'ajuda' de Rafael e gol de Reinaldo

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Mirassol fez um bom jogo e venceu o São Paulo por 2 a 0, na noite de hoje, no Morumbis, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão.

Gabriel, após "ajuda" de Rafael, e Reinaldo, de pênalti, marcaram os gols da vitória da equipe do interior. O Mirassol surpreendeu pela qualidade de jogo, trocando muitos passes e envolvendo o time de Zubeldía.

O Tricolor fez uma de suas piores atuações no ano e irritou sua torcida. Aos 43 minutos do 2º tempo, quando foi marcada a penalidade para o Mirassol, a torcida começou a deixar o estádio.

O São Paulo volta a campo na terça-feira, às 19h (de Brasília), contra o Talleres, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe já garantiu a classificação para as oitavas de final.

Já o Mirassol só joga no dia 1º de junho, contra o Sport, às 11h (de Brasília), no estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pelo Brasileirão.

São Paulo e Mirassol fazem 1º tempo sonolento

As equipes fizeram 45 minutos iniciais ruins no Morumbis. O Tricolor não teve o ímpeto necessário para ter a vantagem no placar, enquanto o Mirassol pecou nas finalizações.

O São Paulo errou muitos passes e não conseguiu criar boas oportunidades de gol. O melhor momento do 1º tempo só aconteceu aos 34 minutos, quando Luciano quase marcou de cabeça, mas Walter salvou.

O Mirassol terminou a primeira etapa com mais posse de bola (56%) e teve boas chegadas ao ataque, mas não acertou o gol de Rafael — foram 4 finalizações no 1º tempo e nenhuma no alvo.

Já o São Paulo ouviu algumas vaias de sua torcida na saída para o intervalo. Foram 6 finalizações (apenas 2 no gol) no 1º tempo, e uma apresentação passou longe de empolgar.

Mirassol vence São Paulo com autoridade

A equipe de Rafael Guanaes conseguiu envolver o São Paulo com muitos passes e levou vantagem no jogo pelo corredor.

O São Paulo não conseguiu sufocar o Mirassol em nenhum momento. A equipe assistiu o jogo por boa parte do 2º tempo. Em 45 minutos da etapa final, o Tricolor só acertou o gol uma vez.

Para deixar o roteiro ainda pior, a equipe viu o lateral Reinaldo converter a cobrança que definiu o placar: 2 a 0.

Lances importantes

Luciano quase marca para o São Paulo. Aos 34 minutos do 1º tempo, Enzo Díaz tabelou Oscar pelo lado lado esquerdo e cruzou para a área. Luciano desviou de cabeça, e Walter de um tapa na bola para evitar o gol tricolor.

Gabriel abre o placar para o Mirassol. Aos 7 minutos do 2º tempo, Edson Carioca avançou pela direita, passou por Alan Franco e tocou para Lucas Ramon. O lateral finalizou, Rafael não segurou a bola, e ela sobrou livre para Gabriel dentro da pequena área. 1 a 0 para os visitantes.

Rodriguinho quase empata para o São Paulo. Aos 21 minutos do 2º tempo, o meia aproveitou uma bola que sobrou dentro da área e chegou chutando. A bola explodiu na defesa do Mirassol e saiu tirando tinta do travessão de Walter.

Reinaldo amplia para o Mirassol. Reinaldo cobrou pênalti com força, no canto direito. Rafael salta para o lado esquerdo e nem passa perto de defender.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 2 MIRASSOL

Data e horário: 24/05/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Competição: 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Público: 30.925 pagantes

Renda: R$ 1.831.001,00



Cartões amarelos: André Silva, Alisson, Ferraresi e Pablo Maia (SAO); Neto Moura (MIR)



Gols: Gabriel, aos 7 minutos do 2º tempo, e Reinaldo, aos 43 do 2º tempo (MIR)



São Paulo: Rafael; Ferraresi (Ryan Francisco), Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Pablo Maia (Bobadilla), Alisson e Oscar (Rodriguinho); Lucas Ferreira (Cedric Soares), Luciano (Matheus Alves) e André Silva. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).



Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), Danielzinho, Yago Felipe (Chico Kim) e Gabriel (Zé Vitor); Negueba (Matheus Bianqui) e Edson Carioca (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes.