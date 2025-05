São Paulo tenta chegar 'na metade de cima da tabela' em duelo de reencontro contra o Mirassol

O São Paulo recebe o Mirassol, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente, no MorumBis, duas equipes com situações parecidas na tabela, entre as 11ª e 12ª posições.

A partida ganha peso como um dos jogos determinantes para o São Paulo até a pausa do Mundial de Clubes. O time de Luis Zubeldía espera encerrar a primeira parte da temporada em uma posição confortável, após beirar a zona de rebaixamento.

Entretanto, o primeiro problema começa fora do campo, mas afeta tudo dentro das quatro linhas. Zubeldía está suspenso por sofrer o terceiro cartão amarelo, diante do Grêmio. O auxiliar Maxi Cuberas será o comandante no jogo.

O zagueiro Ruan, que retornou de lesão contra o Náutico, volta a ser baixa por dores no joelho direito. No meio, Marcos Antônio também continua fora, por lesão muscular, enquanto, no ataque, Lucca ainda se recupera de uma entorse no tornozelo direito.

"Feliz demais em ter mais uma oportunidade. Sempre dando minha vida e meu máximo. Estamos trabalhando muito para esse jogo e manter a colocação em cima. A torcida sempre conduz. Vamos para cima", comentou o atacante Lucas Ferreira, que deverá se titular e tem se transformado em peça importante do time.

Pelo Campeonato Paulista, o São Paulo goleou por 4 a 1. Agora, porém, as duas equipes são outras. Zubeldía corrigiu problemas defensivos. O Mirassol trocou o técnico Eduardo Barroca por Rafael Guanaes, e tem mudanças de elenco e time titular.

Quem permaneceu foi o lateral-esquerdo Reinaldo, ex-São Paulo. O jogador de 35 anos somou 365 jogos com a camisa tricolor, 31 gols e 44 assistências, em nove temporadas. O desempenho ofensivo também é visto no Mirassol, pelo qual marcou cinco vezes e deu quatro passes para gols, em 20 jogos.

Estreante na Série A, o Mirassol tirou pontos dos "grandes" em algumas oportunidades até aqui. A equipe goleou o Grêmio por 4 a 1, venceu o Corinthians (2 a 1) e empatou com Atlético-MG (2 a 2) e Internacional (1 a 1). Contra os colorados, o time ainda saiu na frente em pleno Beira-Rio.

"Não tem para onde fugir, né? É bem difícil essa sequência de Corinthians, Inter e São Paulo, mas olhando para trás, também é o desafio da Série A. Sabemos que todo mundo sonha em subir e estar aqui, mas quando se depara com os desafios, são realmente enormes", avaliou o técnico Rafael Guanaes.

Para a partida, ele não conta com Iury Castilho, que treina em separado, enquanto negocia com o Coritiba. Também no ataque, outra baixa é Rafael Silva, liberado para o nascimento da filha.

Depois do Mirassol, o São Paulo ainda encara o Talleres para tentar ficar com a primeira colocação no grupo da Libertadores. A classificação já é certa. A sequência tem Bahia (fora) e Vasco (em casa), antes da pausa.

Ficha técnica

SÃO PAULO X MIRASSOL

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson e Oscar; Cédric, Luciano e Lucas Ferreira; André Silva. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto, Danielzinho e José Aldo; Gabriel, Cristian Renato e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 18h30 (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.