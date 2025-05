Santos goleia Água Santa no Paulista sub-15, mas perde no sub-17

Nesta sábado, o Santos jogou rodada dupla contra o Água Santa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista nas categorias sub-15 e sub-17. No Estádio Espanha, os mais novos golearam por 4 a 0. Os mais velhos perderam por 3 a 2.

O sub-15 contou com gols de Brayan, Ignacio, Tiago Barros e Nicollas Yudi. A equipe do treinador Fabrício Monte foi a campo com: Henrique Braz; Lucas Gomes (João Gumbys), Danilo (Vinícius Casari), Kauã Miranda e Miguel Zulu (Vinícius Morato); Tiago Barros (Francisco), Arthur Lima e Brayan (Jonílson); Léo Salin (Júlio César), Paulo Henrique (Nicollas Yudi) e Ignacio.

Já o sub-17 teve seus tentos anotados por Damásio e João Grando. Sob comando de Elder Campos, o Peixe jogou com: Danilo Silva; Davizinho (Osvaldo), João Sá (Ryan Carlos), Gabriel Neves e Lorenzo de Paula (Torino); Nicolas Augusto, Vinícius Rocha (Evandro) e Yago Godoy (Renanzinho); Damásio (Flecha), João Grando e Davi Santos (Ian Vicentini).

As duas categorias do Santos voltam a campo pelos estaduais no próximo sábado, quando enfrentam o Mauá, fora de casa. Os mais novos abrem a rodada dupla às 9 horas e os mais velhos jogam na sequência, às 11 horas.