Santos bate Botafogo e garante vaga nas quartas do Brasileirão feminino A2

O Santos venceu o Botafogo por 3 a 1, neste sábado, no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí (SP), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino A2. Com isso, as paulistas garantiram uma vaga antecipada nas quartas de final do torneio.

Samara, Camille Abreu e Rafa Andrade anotaram os gols das Sereias da Vila. Julia descontou para as cariocas.

CLASSIFICADAS! ?? As #SereiasDaVila batem o Botafogo por 3 a 1, com gols de Samara, Laryh e Rafa Andrade, e garantem a classificação antecipada às quartas de final do #BrasileirãoFemininoA2! ?? pic.twitter.com/NpgVXswiXW ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) May 24, 2025

Com o resultado, o Santos já se classificou para a próxima fase e abriu vantagem na liderança do torneio, com 13 pontos, três a mais que o Botafogo, que fica em segundo.

Na próxima rodada, o Alvinegro Praiano encara o São José, fora de casa. O jogo será no da 8 de junho, às 15 horas (de Brasília). Antes disso, na quinta-feira, às 17h35, o clube visita a Ferroviária, pela terceira rodada do Paulista.