Remo empata com o Volta Redonda e mantém invencibilidade na Série B

O Remo segue como o único time ainda invicto na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time paraense recebeu o Volta Redonda, no Mangueirão, em partida válida pela nona rodada, e em um duelo de muita emoção na primeira etapa, empatou por 1 a 1.

Com o resultado, apesar de manter a invencibilidade, o Remo foi a 17 pontos e viu a distância para o líder Goiás (20) ir para três. Além disso, a diferença em relação ao CRB, primeiro time fora do G-4, zona de acesso, agora é de apenas dois. Do outro lado, agora com sete, o Volta Redonda subiu para a 15ª colocação e saiu provisoriamente da zona de rebaixamento.

O duelo em Belém começou com muita emoção. Logo no primeiro minuto, Jhonny arriscou de longe e Marcelo Rangel evitou o gol do Volta Redonda, que com uma postura ofensiva, conseguiu abrir o marcador aos 30. Sánchez recebeu bom cruzamento de Jhonny e de primeira, mandou no cantinho do goleiro.

Entretanto, a resposta do Remo calou o time visitante. Aos 34, Régis deu um passe de letra para Pedro Rocha, que tocou na saída de Jean Drosny e deixou tudo igual. O artilheiro da Série B teve a chance de virar aos 43, quando após bate e rebate na área, furou a bola e o jogo foi para o intervalo com 1 a 1 no marcador.

Na volta para a segunda etapa, o Volta Redonda adotou a mesma postura dos minutos iniciais e quase voltou a frente aos seis, quando Robinho chutou e Rangel pegou, e no rebote, o paredão pegou mais uma vez. Aos 10, o Remo respondeu com Sávio, que em cobrança de falta, mandou a bola na trave.

Após um longo período sem grandes chances, aos 31, o Volta Redonda tentou mais uma vez com Henrique, que mandou de fora da área, mas parou em Rangel. As equipes ainda tentaram mudar o marcador, mas sem pontaria, não conseguiram chegar novamente ao gol.

As equipes agora terão um longo período de preparação para seus próximos desafios na Série B. Pela 10ª rodada, no domingo (dia 1º), o Remo vai até o Rei Pelé para encarar o CRB, a partir das 18h. Pouco depois, às 20h30, é a vez do Volta Redonda receber o América-MG, no Raulino de Oliveira.

FICHA TÉCNICA

REMO 1 X 1 VOLTA REDONDA

REMO - Marcelo Rangel; Alexis Alvariño (Janderson), William Klaus e Reynaldo; Kadu Santos, Caio Vinícius (Régis, depois Dodô), Giovanni Pavani, Pedro Castro (Luan Martins) e Sávio; Pedro Rocha e Adaílton (Felipe Vizeu). Técnico: Daniel Paulista.

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Gabriel Pinheiro, Gabriel Bahia e Lucas Adell; Jhonny (Ynaiã), Raí (Matheus Costa), Robinho (André Luiz), Pierre e Sánchez; Vitinho Lopes (Henrique Silva) e Heliardo (Matheus Lucas). Técnico: Rogério Corrêa.

GOLS - Sánchez, aos 30, e Pedro Rocha, aos 34 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kadu Santos, Giovanni Pavani (Remo) e Pierre, Rogério Corrêa (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).