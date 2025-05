Reinaldo se declara ao São Paulo e dedica gol a Aloísio Chulapa: "Amo ele"

Reinaldo pode ter saído do São Paulo, mas o São Paulo não saiu dele. Neste sábado, ao marcar o segundo gol do Mirassol na vitória sobre o Tricolor, pelo Brasileirão, o lateral esquerdo se declarou ao clube e dedicou o tento a Aloísio Chulapa, ídolo do clube do Morumbi e que estava no estádio acompanhando a partida.

"Os meninos pediram no aquecimento se saísse o gol para fazer a comemoração [igual do Aloísio Chulapa]. A comemoração principal foi para o Aloísio Chulapa, ele é um grande amigo meu, amo ele. Eu e o Neto Moura falamos que se fizéssemos o gol, faríamos a comemoração que ele fazia aqui no Morumbi. Foi através dele que veio nascer esse sonho de jogar no São Paulo. Graças a Deus, realizei. Ver ele jogando no Morumbi quarta-feira em noite de Libertadores me inspirou a ter esse sonho e amar o São Paulo como eu amo hoje", disse Reinaldo ao Premiere.

Ao contrário de muitos atletas, que preferem não comemorar o gol marcado contra seu ex-time, Reinaldo não quis saber de cerimônia e celebrou bastante com os seus companheiros ao balançar as redes em cobrança de pênalti, já na reta final de partida. O jogador, contudo, fez questão de externar seu sentimento pelo São Paulo.

"Todo mundo fala, os torcedores falam que não pode comemorar, mas o Mirassol que abriu as portas para mim, é faltar com respeito com o Mirassol, time que me recebeu muito bem e vem me dando suporte. Foi assim no Grêmio, em todas as equipes que eu fui. Não é falta de respeito contra o São Paulo, é minha forma de respeitar a camisa que estou vestindo. Beijei a bandeira, todos os torcedores sabem do amor que eu tenho pelo São Paulo", concluiu.

Com o resultado, o Mirassol dormirá na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e ultrapassou o São Paulo, levando a melhor no confronto direto. Em contrapartida, o Tricolor pode terminar a rodada beirando a zona de rebaixamento, dependendo dos demais resultados.