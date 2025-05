Reinaldo marca, São Paulo perde do Mirassol e pode se reaproximar do Z4 do Brasileirão

O São Paulo foi derrotado pelo Mirassol neste sábado, por 2 a 0, em pleno Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do time do interior paulista foram marcados por Gabriel e Reinaldo, ex-Tricolor, de pênalti. Após o apito final, vaias foram proferidas nas arquibancadas, o que tem se tornado rotina para a equipe de Luis Zubeldía na competição.

A partida se tratava de um confronto direto pela parte de cima da tabela O São Paulo começou a rodada em 11º lugar, logo à frente do Mirassol, em 12º. Com o resultado, o time do interior paulista ultrapassou o Tricolor e dormirá na "primeira página" da classificação. Já Oscar, Luciano e companhia podem acabar a rodada beirando a zona de rebaixamento, dependendo dos demais resultados.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima terça-feira, quando recebe o Talleres, da Argentina, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Já classificado para as oitavas de final, o Tricolor buscará confirmar a liderança da chave.

Primeiro tempo sonolento

O primeiro tempo não contou com grandes emoções, apesar de o Mirassol ter assustado nos instantes iniciais. Logo aos 20 segundos, o time do interior paulista quase abriu o placar. Reinaldo deu bom passe em profundidade para Gabriel chegar na linha de fundo e cruzar rasteiro para a área, vendo a bola passar por todo mundo até chegar em Lucas Ramon, que chegou bateu de primeira, mas teve seu chute interceptado por Alan Franco, de cabeça.

Depois disso o duelo só voltou a contar com chances de perigo aos 31 minutos, quando Reinaldo cobrou mal escanteio, mas a bola voltou em seus pés. O lateral esquerdo se livrou da marcação de Oscar e bateu cruzado, no cantinho, mandando rente à trave.

Pouco depois o São Paulo respondeu. Enzo Díaz tocou para Oscar, que devolveu para o lateral esquerdo com um passe por elevação. O argentino, de primeira, levantou para Luciano cabecear, mas viu o goleiro fazer boa defesa. Seria um golaço do Tricolor.

Mirassol abre o placar

No segundo tempo o Mirassol foi mais eficiente e conseguiu abrir o placar logo aos oito minutos. Lucas Ramon recebeu passe de Edson Carioca, invadiu a área e bateu cruzado, obrigando Rafael a fazer boa defesa. Mas, no rebote, a bola sobrou nos pés de Gabriel, que precisou apenas empurrar para o fundo das redes para colocar a equipe do interior paulista em vantagem.

O São Paulo respondeu aos 14 minutos com André Silva, que recebeu de Lucas Ferreira, fez o pivô dentro da área e girou batendo cruzado, mandando à esquerda do gol defendido por Walter.

Precisando reagir, o São Paulo decidiu promover algumas substituições. Aos 21 minutos, Enzo Díaz cruzou, e Cédric Soares, um dos que entraram no segundo tempo, tentou completar de carrinho, mas sem direção. A bola sobrou nos pés de Rodriguinho, que chegou batendo, mas a bola desviou na zaga do Mirassol. Grande chance do Tricolor.

Reinaldo e a "lei do ex"

Nos minutos finais, o Mirassol ainda teve tempo para ampliar com Reinaldo, de pênalti, após Chico Kim ser derrubado dentro da área. O lateral esquerdo foi para a cobrança, deslocando o goleiro Rafael e sacramentando a importante vitória do time do interior paulista diante de mais de 30 mil são-paulinos no Morumbis.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 0 X 2 MIRASSOL

Local: Morumbis, em São Paulo



Data: 24 de maio de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa Esposito (RJ)



VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Público: 30.925 torcedores.



Renda: R$ 1.831.001,00

Gols: Gabriel, aos 8 do 2ºT, Reinaldo, aos 44 do 2°ºT (Mirassol)



Cartões amarelos: Neto Moura (Mirassol); Pablo Maia, Ferraresi, Alisson (São Paulo)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi (Ryan Francisco), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia (Bobadilla), Alisson e Oscar (Rodriguinho); Luciano (Alves), Lucas Ferreira (Cédric Soares) e André Silva.



Técnico: Maxi Cuberas.

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), Danielzinho, Yago Felipe (Chico Kim) e Gabriel (Zé Vitor); Negueba (Matheus Bianqui) e Edson Carioca (Cristian Renato).



Técnico: Rafael Guanaes.