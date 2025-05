Real Madrid vence Real Sociedad e Bernabéu se despede de Ancelotti e Modric

MADRID (Reuters) - O Real Madrid deu ao técnico Carlo Ancelotti e ao meia Luka Modric uma vitória em seu último jogo no Santiago Bernabéu neste sábado, com Kylian Mbappé marcando dois gols na vitória por 2 x 0 sobre a Real Sociedad para encerrar a temporada do Campeonato Espanhol.

Ancelotti se tornará técnico do Brasil após deixar o Real, enquanto Modric deve deixar o clube após a Copa do Mundo de Clubes do próximo mês, que será realizada nos Estados Unidos.

Em um primeiro tempo agitado, foi Mbappé quem abriu o placar, marcando um gol de rebote aos 38 minutos, depois que seu pênalti foi facilmente defendido pelo goleiro da Real Sociedad, Unai Marrero.

Ancelotti colocou Vinicius Jr. no segundo tempo e o brasileiro fez uma excelente combinação com Mbappé para marcar o segundo gol do Real, que terminou a temporada em segundo lugar com 84 pontos, um atrás do campeão Barcelona, que joga no domingo. O Real Sociedad está em 11º lugar, com 46 pontos.

(Reportagem de Aadi Nair em Bengaluru)