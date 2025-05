PSG atropela e é campeão da Copa da França antes da final da Champions

O PSG venceu o Reims por 3 a 0, neste sábado, pela final da Copa da França e faturou o título francês pela 16ª vez em sua história. Com gols de Barcola (2) e Hakimi, a equipe do técnico Luis Enrique brilhou diante do adversário no Stade de France e construiu o placar ainda no primeiro tempo, fazendo três gols antes do intervalo.

A bela atuação da equipe faz o PSG chegar à final da Champions League ainda mais confiante. No próximo sábado, o time francês enfrenta a Inter de Milão na grande final europeia em Munique, na Alemanha. Depois de despachar o Arsenal nas semifinais com um placar agregado de 3 a 1, o PSG chega à sua segunda final de Champions. Em 2020, foi vice com Neymar como seu principal jogador.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de domínio total do PSG. A equipe comandada por Luis Enrique pressionou o Reims desde o apito inicial, explorando os espaços com intensidade e impondo perigo constante à defesa adversária. Nos primeiros dez minutos, o PSG manteve a posse de bola quase que exclusivamente, sem permitir qualquer iniciativa ofensiva ao rival. Embora o Reims tenha tentado se fechar e limitar os espaços, a estratégia durou pouco. O ataque parisiense foi preciso e soube aproveitar as brechas com eficiência. Com um desempenho avassalador, o PSG marcou três gols ainda na primeira etapa, encaminhando a vitória e praticamente garantindo o título antes do intervalo.

Na segunda etapa, o PSG diminuiu o ritmo; mesmo assim, o Reims não ofereceu perigo. O time parisiense buscou administrar o placar no segundo tempo, reduzindo a intensidade e arriscando menos. Apesar disso, a equipe de Luis Enrique seguiu controlando a posse de bola e não deixou o adversário ocupar espaços na sua defesa. O Reims encontrou muita dificuldade para atacar e não aproveitou as poucas oportunidades que teve. A solução foi criar um paredão de defensores na área.

Lances de destaque

Pressão total do PSG. Aos cinco minutos do primeiro tempo, Hakimi avançou pela direita, escorregou ao tentar o cruzamento, e a bola sobrou para Dembélé, que tentou aproveitar, mas a defesa do Reims se recompôs rapidamente com quatro jogadores e o goleiro fechando os espaços para evitar o gol.

Barcola abriu o placar! No contra-ataque, Doué lançou um belo passe em profundidade para Barcola. O atacante finalizou no canto direito de Diouf e fez o primeiro do PSG.

PSG ampliou. Três minutos depois do primeiro gol, Marquinhos lançou um passe preciso para Doué, que rapidamente devolveu com uma assistência para Barcola fazer o segundo.

Quase o terceiro! Em roubada de bola perto da área, Dembelé chutou e o goleiro Diouf espalmou. Na sobra da bola, Hakimi cabeceou, mas a bola foi para a linha de fundo.

Combate do PSG. Dembélé finalizou no cantinho de Diouf, mas a bola passou raspando ao lado do gol.

3 a 0. Barcola recebeu pela esquerda, cruzou na entrada da área para Hakimi, que avançou pela zaga na direita e chutou entre as pernas do goleiro do Reims, fazendo o terceiro para o PSG.

Defesaça de Diouf. Barcola avançou, finalizou e o goleiro do Reims espalmou, mandando a bola para escanteio.

No travessão. Dembelé atacou pela esquerda, chutou tentando cobrir o goleiro; a bola bateu no travessão e saiu.

Ficha Técnica

PSG 3 X 0 Reims

Copa da França - Final

Data e horário: 24 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília).

Local: Stade de France, em Saint-Denis, na França.

Arbitragem: Benoit Basten.

Assistentes: Hicham Zakrani e Aurélien Barthomie.

VAR: Nicolas Rainville.

Gols: Barcola (16'/1ºT;19'/1ºT), Hakimi (41'/1ºT).

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho (Lucas Beraldo), Nuno Mendes (Lucas Hernández), Vitinha (Zaire-Emery), Fabian, João Neves (Mayulu), Doué (Gonçalo Ramos), Dembélé, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Reims: Diouf, Sekine, Ito (Tia), Okumu (Gabriel Moscardo), Kipré, Akieme, Atangana, Amadou Koné, Gbane, Jordan (Diakité), Nakamura (Diakhon). Técnico: Samba Diawara.