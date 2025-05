Preocupa? Merab Dvalishvili sofre lesão às vésperas de luta no UFC 316

Às vésperas da realização do UFC 316, marcado para acontecer no dia 7 de junho, em Newark (EUA), um imprevisto de última hora deve ter ligado o sinal amarelo na sala de comando da organização. Isso porque, ao que parece, o campeão peso-galo (61 kg) Merab Dvalishvili - um dos protagonistas da luta principal do evento - sofreu uma lesão no dedo do pé, durante os treinamentos de preparação para sua defesa de título contra Sean O'Malley.

O receio dos fãs - e provavelmente dos dirigentes do Ultimate - é que a contusão sofrida por Merab possa impedi-lo de competir e transformá-lo em um desfalque de peso para o show que será promovido daqui a duas semanas. E pelas imagens do local machucado, compartilhadas pelo próprio lutador georgiano através da ferramenta 'stories' do seu perfil no 'Instagram', a preocupação se justifica.

No vídeo reproduzido por Dvalishvili nas suas redes sociais, é possível ver o dedinho do pé direito do campeão bastante roxo. Enquanto os companheiros de equipe olhavam assustados para a possível fratura, o georgiano - visivelmente tranquilo com a situação - brincou dizendo que iria "cortar" o dedo para poder lutar no UFC 316.

Revanche ameaçada?

Resta saber se a possível lesão sofrida por Merab Dvalishvili vai obrigar o UFC a cancelar a aguardada revanche entre o georgiano e Sean O'Malley. No primeiro embate entre os dois, em setembro do ano passado, 'The Machine' levou a melhor na decisão unânime dos juízes e se sagrou campeão peso-galo do Ultimate.

Plano B?

Caso a saída do campeão do UFC 316, de fato, se confirme, a organização teria pouco tempo para pensar em uma substituição de última hora. Uma opção - levando em conta os pesos-galos presentes no card do evento - seria promover Mario Bautista ou Patchy Mix para duelar contra Sean O'Malley na vaga de Merab Dvalishvili, talvez com um cinturão interino em disputa ou apenas para manter o astro americano no show.

