Palmeiras x Flamengo: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro reserva um grande confronto nesta décima rodada. Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O duelo é direto entre líder e vice-líder da Série A. O Palmeiras ocupa o topo da tabela, com 22 pontos, enquanto o Flamengo aparece logo atrás, com 18.

Sendo assim, mesmo em caso de derrota para o Rubro-Negro neste domingo, o Verdão manterá a liderança da competição. No entanto, verá a diferença diminuir para apenas um ponto.

Os dois times chegam confiantes para o clássico do futebol nacional após as respectivas vagas nas oitavas da Copa do Brasil. No meio de semana, o Palmeiras eliminou o Ceará por 4 a 0 no agregado. O Flamengo, por sua vez, despachou o Botafogo-PB com um agregado de 5 a 2.

Em questão de momento, as duas equipes também vivem cenários parecidos. O Palmeiras vem de uma sequência de sete vitórias consecutivas entre todas as competições, enquanto o Flamengo detém uma invencibilidade de cinco jogos, com três vitórias e dois empates.

Para o embate, o técnico Abel Ferreira não deve poder contar com três jogadores. Felipe Anderson (edema na coxa direita) e Bruno Rodrigues (transição física) devem seguir fora. Além disso, Richard Ríos é ausência certa, já que cumprirá suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Em contrapartida, o treinador português terá Raphael Veiga, recuperado de lombalgia, e Allan. Ambos foram desfalques do Verdão contra o Ceará, na última quinta-feira.

Do outro lado, o comandante Filipe Luís também terá baixas significativas. Seguem entregues ao departamento médico os atletas Viña (cirurgia no joelho direito), De la Cruz (lesão no joelho esquerdo), Plata (lesão no joelho direito), além de Allan e Pulgar (ambos com contusões na coxa direita). Wesley, suspenso pelo terceiro amarelo, também não joga.

Ramon Abatti Abel (SC) comandará o apito, auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE). O VAR ficará a cargo de Wagner Reway (SC).

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X FLAMENGO

Data: 25 de maio de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)



VAR: Wagner Reway (SC)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno) e Estêvão; Maurício, Vitor Roque e Facundo Torres.



Técnico: João Martins (Abel Ferreira cumpre suspensão)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique (Michael).



Técnico: Filipe Luís