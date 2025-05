Palmeiras barateia ingressos e deve ter Allianz cheio para adeus de Estêvão

Do UOL, em São Paulo (SP)

A diretoria do Palmeiras colocou preços mais acessíveis nos ingressos para o jogo contra o Sporting Cristal, na próxima quarta-feira (28), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida marca a despedida de Estêvão do estádio.

O que aconteceu

O Palmeiras terá ingressos que variam de R$ 50 a R$ 120 (sem desconto). O setor Geral Norte, onde os torcedores assistem todo jogo em pé, custa R$ 40. A direção do clube também abaixou o valor dos ingressos para o jogo contra o Ceará e o Flamengo.

A medida é importante para mobilizar a torcida. O jogo não significa nada para o Alviverde: a equipe de Abel Ferreira já avançou para a próxima fase da Libertadores com a melhor campanha geral.

O início da venda dos ingressos será às 10h (de Brasília) desta segunda-feira (26) e será feito de acordo com a pontuação do Sócio Avanti. A venda geral para quem não é sócio-torcedor começa na terça-feira (27), às 12h.

Veja os valores (sem descontos de sócio)