Oscar sente coxa esquerda e vira preocupação para o São Paulo

Oscar voltou a sentir a coxa esquerda durante a derrota para o Mirassol, por 2 a 0, neste sábado, no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia, que voltou a atuar recentemente após se recuperar de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, teve de ser substituído no intervalo por Rodriguinho após voltar a sentir um incômodo na região.

Ainda não há um diagnóstico preciso sobre as condições físicas de Oscar, mas, devido ao curto espaço de tempo até o próximo jogo, ele pode ser desfalque na partida contra o Talleres, na próxima terça-feira, pela Libertadores, novamente no Morumbis.

Oscar ficou afastado dos gramados por mais de um mês, mas retornou no clássico contra o Palmeiras, em Barueri. Depois do Choque-Rei, o camisa 8 foi titular em todas as partidas, acumulando um desgaste considerável para quem havia voltado recentemente de lesão.

Caso a ausência de Oscar se confirme, esse não será o único problema para o meio-campo do São Paulo contra o Talleres. Alisson terá de cumprir suspensão automática, Marcos Antônio se recupera de uma lesão na região posterior da coxa esquerda e Pablo Maia se recuperou recentemente de uma cirurgia no tornozelo direito, disputando seu primeiro jogo como titular neste sábado, contra o Mirassol.

Desta forma, os garotos Alves e Rodriguinho surgem como os favoritos para preencher o meio-campo tricolor, além de Bobadilla, cujas caraterísticas são mais de marcação.