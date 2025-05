Onde vai passar Atlético-MG x Corinthians? Como assistir ao vivo com imagens

Atlético-MG e Corinthians entram em campo hoje (24), às 21h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Atlético-MG chega embalado por uma sequência de cinco jogos sem derrota no Brasileirão. Na última rodada, o Galo ficou no empate contra o Cruzeiro, em clássico disputado no Mineirão.

O Corinthians também vem motivado após vencer seu clássico. O time comandado por Dorival Júnior superou o Santos por 1 a 01.

Ambas as equipes garantiram vaga nas oitavas da Copa do Brasil no meio de semana. O Atlético eliminou o Maringá, enquanto o Timão passou pelo Novorizontino.

Atlético-MG x Corinthians -- Campeonato Brasileiro