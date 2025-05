Real Madrid vence com dois de Mbappé em despedida de Ancelotti e Modric

Com dois gols de Kylian Mbappé, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 0, no Estádio Santiago Bernabéu, pela última rodada do Campeonato Espanhol. O jogo marcou a despedida do técnico Carlo Ancelotti, que deixa o comando do clube merengue para assumir a seleção brasileira.

Além do treinador, outras duas figuras importantes do Real Madrid se despediram da torcida: Luka Modric, eterno capitão da equipe e seis vezes campeão da Liga dos Campeões, e Lucas Vazquéz, lateral revelado no clube e no profissional há dez anos.

Torcedores do Real Madrid homenageiam Carlo Ancelotti Imagem: OSCAR DEL POZO / AFP

Com a vitória, o Real Madrid encerra sua participação em La Liga com 84 pontos e na vice colocação. Por sua vez, a Real Sociedad ficou na 12ª posição, com 46 pontos.

Sem Ancelotti, o Real Madrid agora se prepara para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Os Merengues estreiam na competição no dia 18 de junho, às 16h (de Brasília), contra o Al-Hilal.

O jogo

Primeiro Tempo

A primeira grande chance do jogo aconteceu aos seis minutos de jogo. Kylian Mbappé recebeu em profundidade e conseguiu finalizar, mas o goleiro Marrero fez a defesa.

Três minutos depois, a Real Sociedad quase abriu o placar. Gómez foi lançado e ficou cara a cara com Lunin. O atacante do time visitante chutou fraco e o goleiro Merengue fez a intervenção.

Aos 38, a árbitro marcou um pênalti para o Real Madrid após consulta no VAR. Na cobrança, Marrero defendeu o chute de Mbappé, mas o francês foi mais rápido no rebote e abriu o placar.

Segundo Tempo

Na segunda etapa, o Real Madrid continuou atacando. Aos 16, Vinicius Júnior, que entrou no lugar de Brahim Díaz, recebeu belo passe e finalizou de cavadinha, mas o goleiro da Sociedad conseguiu reagir a tempo e fazer a defesa.

Aos 30, a Real Sociedad teve um pênalti marcado a seu favor. Porém, no início da jogada, havia um impedimento e a marcação foi anulada.

Aos 38 minutos, Vinicius Júnior encontrou belo passe para Mbappé dentro da área. O francês finalizou firme e não deu chances para Marrero.