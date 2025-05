Morris supera Leclerc e coloca a McLaren na pole em Mônaco

Por Alan Baldwin

MÔNACO (Reuters) - Lando Norris colocou a McLaren na pole position para o Grande Prêmio de Mônaco neste sábado com um tempo recorde, com Charles Leclerc, da Ferrari, ao lado na primeira fila.

O líder do campeonato de Fórmula 1, Oscar Piastri, da McLaren, terminou em terceiro, com Lewis Hamilton, da Ferrari, em quarto, mas enfrenta uma investigação dos comissários por supostamente atrapalhar Max Verstappen, da Red Bull, que ficou em quinto.

Norris foi o mais rápido com sua primeira volta voadora na fase final, mas teve que ser ainda mais rápido para negar a Leclerc - que foi o primeiro na bandeira quadriculada mas acabou sendo 0s109 mais lento - a quarta pole em Mônaco em cinco anos.

O britânico fez isso com um esforço impressionante de 1min09s954 nas ruas de Mônaco.

"Fazia muito tempo que eu estava esperando. Estou me sentindo bem. Acho que não dá para perceber o quanto isso é bom depois de algumas lutas nos últimos meses", disse Norris.

"Mônaco é um lugar lindo. A pista mais difícil de fazer isso e enfrentar o herói da cidade natal."

Norris está 13 pontos atrás de Piastri após sete corridas, mas ultrapassar é muito difícil em Mônaco, embora um segundo pitstop seja obrigatório este ano, e a pole position no principado é uma enorme vantagem.

Leclerc foi o mais rápido na primeira fase, mas Norris foi mais rápido na segunda.

"Sabemos que não temos o carro ideal para conquistar vitórias este ano, mas neste fim de semana o carro estava bom e, começando em segundo aqui, será difícil conquistar o primeiro lugar", disse o monegasco.

A qualificação se transformou em um pesadelo para a Mercedes, com o estreante italiano Kimi Antonelli batendo no final da primeira fase e se classificando em 15º, enquanto o carro de George Russell parou no túnel com suspeita de problema elétrico.

"Fim de jogo. Desculpe, amigo", disse seu engenheiro de corrida pelo rádio da equipe.

