Milan encerra campanha no Italiano com vitória sobre o lanterna Monza

O Milan encerrou a temporada com vitória neste sábado. Pela última rodada do Campeonato Italiano, a equipe venceu o lanterna Monza por 2 a 0. Gabbia e João Félix marcaram os gols da partida disputada no Giuseppe Meazza.

Com 63 pontos, o Milan terminou apenas na sétima posição, fora das competições europeias e sem nenhum título conquistado na temporada. Já o Monza, com 18 pontos, encerra na 20ª posição, rebaixado para a Segunda Divisão.

Os gols do jogo

Em um escanteio cobrado por Chukweze dentro da pequena área, aos 19 minutos da segunda etapa, Matteo Gabbia subiu sozinho para testar firme, sem chances para o goleiro Pizzignacco.

Após 10 minutos, João Félix cobrou uma falta a poucos metros da área. O português bateu com categoria e estufou as redes para ampliar a vantagem do Milan.