Líder, Portuguesa vence Pouso Alegre e emenda 3ª vitória consecutiva na Série D

Neste sábado, no Canindé, a Portuguesa bateu o Porto Alegre por 2 a 1, pela sexta rodada da fase de grupos da Série D do Brasileirão. Os gols dos paulistas foram marcados por Cauari e Cristiano, enquanto Adsson deixou para os visitantes.

Desta maneira, após o terceiro triunfo consecutivo, a Portuguesa, líder do Grupo A6, chegou aos 13 pontos e manteve a distância de três unidades para o vice-líder Maricá. Por sua vez, o Pouso Alegre ocupa a sexta posição, com sete pontos conquistados até aqui na Série D.

Pela sétima rodada da fase de grupos da Série D do Brasileiro, a Portuguesa volta a jogar no dia 7 de junho, um sábado. No Canindé, às 17h (de Brasília), a equipe paulista pega o Nova Iguaçu. Já o Pouso Alegre, no próximo sábado (31), às 17h, recebe o Rio Branco-ES, no Manduzão.

O JOGO

A Portuguesa dominou o primeiro tempo no Canindé, controlando a posse de bola e criando as melhores chances. O time abriu o placar aos 30 minutos com um golaço de Cauari, que aproveitou sobra da defesa e bateu de primeira. Aos 42, Cristiano ampliou após receber cruzamento na área. O Pouso Alegre até ameaçou, acertando o travessão em cobrança de falta de Ravanelli, mas não conseguiu marcar antes do intervalo.

No segundo tempo, o Pouso Alegre voltou mais agressivo e diminuiu aos 13 minutos, com Adson acertando um belo chute de fora da área. A Portuguesa respondeu com boas chances, obrigando o goleiro Felipe a fazer grandes defesas, especialmente em finalizações de Cristiano e Cauari.

ANOTA AÍ: +3 PRA LUSAAA ??? Com gols de Cauari e Cristiano, a Portuguesa bate o Pouso Alegre por 2×1 no Canindé e segue líder isolada do grupo A6 na Série D! ??#PORxPOU #SerieDnaLusaTV pic.twitter.com/vnUAc2QQKt ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) May 24, 2025

Confira os outros resultados deste sábado pela Série D:

Barra FC 0 x 0 São José-RS



Luverdense 0 x 0 Porto Velho



GAS 1 x 1 Manaus-AM



Santa Cruz FC 1 x 0 Treze-PB



Cascavel FC 3 x 1 Operário-MS



Inter de Limeira 3 x 1 Itabirito



Uberlândia 1 x 1 Cianorte



Goiatuba 1 x 1 Monte Azul



Boavista-RJ 2 x 2 Água Santa



Maricá 2 x 1 Porto Vitória



Rio Branco-ES 0 x 1 Nova Iguaçu



Goiânia EC 1 x 3 Mixto



Ceilândia-DF 2 x 3 Aparecidense



Tocantinópolis 1 x 1 Iguatu



Altos-PI 1 x 1 Imperatriz-MA



Maranhão-MA 1 x 1 Parnahyba-PI



Manauara 5 x 0 Humaitá-AC



Águia de Marabá 0 x 2 Trem-AP



Juazeirense-BA 1 x 0 Penedense



ASA 4 x 0 Barcelona-BA