Líder, Palmeiras goleia São Bento e se mantém 100% no Paulista sub-20

Neste sábado, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), o Palmeiras goleou o São Bento por 4 a 0, pela quinta rodada da fase de grupos do Paulista sub-20. Os gols do Verdão foram marcados por Kidani, Murilo Dourado, Haruki e Uberaba.

O Palmeiras venceu as cinco partidas que disputou pelo Estadual até o momento. Deste modo, com 100% de aproveitamento, o Alviverde lidera o Grupo 2, com 15 pontos. O time palestrino tem 25 gols marcados e quatro sofridos - o artilheiro da equipe na competição é Agner, com cinco tentos.

Por sua vez, o São Bento é o 13º colocado e soma quatro pontos, tendo vencido apena um duelo, até aqui, no Estadual.

O próximo compromisso do time alviverde pelo Estadual é contra o Red Bull Bragantino, no dia 7 de junho, um sábado, às 15h (de Brasília), em Atibaia. Paralelamente ao Paulista, o time Sub-20 do Verdão disputa o Campeonato Brasileiro da categoria. Depois de empatar por 2 a 2 com o Fortaleza, a equipe encara o Flamengo, nesta segunda-feira (26), às 20h, na Arena Barueri.

100% de aproveitamento e liderança do Grupo B! ? As #CriasDaAcademia derrotaram o São Bento fora de casa e seguem doutrinando no Paulista Sub-20! ? https://t.co/IlI71ArnZ6 ? São Bento 0x4 Palmeiras

? Kidani, Murilo Dourado, Haruki e Uberaba pic.twitter.com/sX3fZI7s7d ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 24, 2025

O Palmeiras vai em busca de seu 14º título de Paulista Sub-20, tendo conquistado seis das últimas oito edições do torneio. Em 2023, as Crias da Academia sagraram-se campeãs ao bater o São Paulo com duas vitórias na final. A equipe, comandada por Gilmey Aymberê, contou com a seguinte escalação: Kauan Lima; João Gabriel, Thiago (Luis Fabiano), Diogo e Arthur (Rodrigo); Felipe Goto (Gabriel Azevedo), Luis Arthur (Uberaba) e Kauã Lira (Agner); Kidani (Riquelme Fillipi), Murilo Dourado (Haruki) e Giulio.