Lewa brinca de ator e vai à "nocaute" após soco em treino do Barça; assista

Os compatriotas Robert Lewandowski e Wojciech Szczesny resolveram dar uma de ator e encenaram uma troca de agressões antes do treino do Barcelona.

O que aconteceu

Bem-humorados e quase de férias, os jogadores poloneses simularam uma troca de agressões até convincente antes da atividade de hoje. Pelo que se vê no vídeo que viralizou nas redes sociais, o soco do goleiro e a queda do centroavante parecem bastante reais.

Lewandowsi se levanta e imediatamente revida o soco em Szczesny, que também cai no campo. Na sequência, o goleiro ainda coloca a mão no nariz, simulando um sangramento.

O clima de descontração marcou o treino do Barcelona. Szczesny se arriscou na linha e divertiu os demais companheiros, até balançando as redes (veja abaixo).

Campeão da La Liga, o Barcelona se despede da temporada 2024/25 amanhã, em jogo contra o Athletic Bilbao, no estádio San Mamés. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), pela última rodada da competição.