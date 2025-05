Leclerc domina treinos em Mônaco, Hamilton bate

MÔNACO (Reuters) - Charles Leclerc foi o mais rápido com a Ferrari enquanto seu companheiro de equipe Lewis Hamilton bateu no último treino do Grande Prêmio de Mônaco, neste sábado.

Leclerc, que conquistou a pole position em três dos últimos quatro Grandes Prêmios de Mônaco e venceu no ano passado, liderou as duas sessões de sexta-feira e voltou a dominar com uma volta de 1min10s953.

Max Verstappen, da Red Bull, foi o segundo, 0,280 mais lento, mas com os pneus médios em comparação com os macios de Leclerc, seguido pelos McLarens de Lando Norris (+0,294) e do líder do campeonato de Fórmula 1, Oscar Piastri (+0,445).

O heptacampeão mundial Hamilton foi o quinto mais rápido, mas bateu no muro ao se aproximar da Praça do Cassino quando faltavam dois minutos para o fim da sessão, que foi interrompida com bandeira vermelha.

"Droga, bati no muro. Desculpe, pessoal", disse o tricampeão em Mônaco pelo rádio.

(Reportagem de Alan Baldwin)