Lateral do Palmeiras entra no radar da Europa, mas despista: 'Cabeça aqui'

Agustín Giay vive um momento de destaque no Palmeiras, e suas boas atuações começaram a entrar no radar de clubes do futebol europeu — o que já acontecia antes mesmo de sua chegada ao Alviverde.

Em entrevista ao UOL, o argentino garantiu que não pensa na Europa no momento e pregou foco total no Alviverde.

Estou aqui, concentrado no Palmeiras. Temos jogos importantes, o Mundial de Clubes que é muito importante. Minha cabeça está aqui no Palmeiras, e depois mais para frente a gente vai ver isso.

Giay

Valorizado

De acordo com o portal 'TuttoMercatoWeb', conhecido na Itália, a Roma está monitorando os passos de Giay no Palmeiras. Antes mesmo de chegar ao time brasileiro, o lateral-direito também estava em pauta no Atlético de Madri.

O Palmeiras vê a procura por Giay como natural, e se apoia em contrato longo. O argentino de 21 anos passou por todas as seleções de base da Argentina (sub-13, sub-15 e sub-20) e foi capitão. O Alviverde pagou R$ 40 milhões para tirá-lo do San Lorenzo justamente por acreditar no potencial do atleta para o presente, e uma boa venda no futuro. O vínculo com o jogador vai até 31 de dezembro de 2029.

Giay virou peça importante no novo esquema de Abel Ferreira. Após receber poucas oportunidades no ano passado (apenas 12 jogos), o argentino já tem 18 neste ano (e 13 como titular). Ele se encontrou como "zagueiro-lateral".

Ele aproveitou uma "brecha" no elenco por causa de lesões para se consolidar no time. Marcos Rocha foi um dos destaques durante o Paulistão e teve uma lesão no primeiro jogo da final. Mayke, que deveria ser o substituto, também se machucou, e o argentino ganhou espaço pelo lado direito da defesa.

O crescimento do atleta não é algo inesperado dentro do Palmeiras. A direção alviverde e a comissão técnica têm paciência com jogadores contratados recentemente e entendem que as coisas podem demorar a acontecer. Em outros casos, como Bruno Tabata e Rafael Navarro, o pedido de saída partiu dos atletas — o que não aconteceu com Giay.

O lateral deve seguir no time titular do Palmeiras neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Flamengo, pela 10ª rodada do Brasileirão. O duelo é um confronto direto pelas primeiras posições da competição: o Alviverde é líder isolado com 22 pontos, enquanto o Fla é o vice-líder com 18.