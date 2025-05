Joia de Cotia volta em meio a lesões e pode ter chances após 'perder a vez'

Do UOL, em São Paulo (SP)

O atacante Henrique Carmo abriu a temporada como um dos candidatos a despontarem em 2025, mas não foi o que aconteceu. Recuperado de lesão, ele volta em momento de desfalques e pode ter chance.

O que aconteceu

O jovem participou dos últimos dois treinos sem limitações e está à disposição de Zubeldía. Henrique se recuperou de uma lesão de sindesmose no tornozelo.

O atacante chegou a ser inscrito na Copinha com a camisa 7 e seria titular, mas foi chamado pelo profissional para a pré-temporada e viajou aos Estados Unidos. Zubeldía pediu a presença do garoto e o Tricolor deixou a escolha nas mãos dele, que optou pela pré-temporada.

No entanto, durante o período nos Estados Unidos, Henrique foi pouco aproveitado nos treinos e não teve minutos nos amistosos. Ele fez parte do grupo que retornou ao Brasil para a estreia no Paulistão e foi titular contra o Botafogo-SP, mas nunca mais atuou.

Com o título da Copinha, o jovem viu Lucas Ferreira e Alves 'furarem a fila' e ganharem oportunidades no time de cima. Ryan Francisco, destaque do torneio, também subiu, mas teve menos minutos até aqui.

Henrique então desceu para o sub-20 para atuar no Brasileirão da categoria. Depois, o atacante acabou se lesionando e ficou fora desde então.

Agora, o jovem volta a ficar à disposição em momento de opções escassas para o seu setor. Lucas, Ferreirinha e Lucca estão lesionados e são desfalques.

Aos 18 anos, o jovem é monitorado pelo Bayern de Munique (ALE) desde o sub-17. Ele estreou profissionalmente com Dorival Jr, mas soma apenas dois jogos no time de cima.