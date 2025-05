Calderano supera chinês, vai à final do Mundial e amplia feitos históricos

Hugo Calderano continua fazendo história no tênis de mesa. Em jogo de tirar o fôlego e cheio de altos e baixos disputado hoje (24), o brasileiro nº 3 do mundo despachou o chinês Liang Jingkun (#5) no último set e garantiu vaga na grande decisão do Mundial de Doha, no Qatar.

O que aconteceu

Calderano se torna o primeiro finalista não-asiático ou europeu de um Mundial de tênis de mesa, a principal competição abaixo dos Jogos Olímpicos. A classificação veio com mais uma grande atuação do brasileiro, que mostrou força mental de sobra para vencer o chinês por 4 sets a 3, parciais de 15-13, 11-7, 8-11, 11-8, 3-11, 7-11 e 11-9.

A busca pelo ouro inédito acontece amanhã, às 9h30 (de Brasília), contra mais um chinês: Wang Chuqin, mesmo adversário que Hugo superou na semifinal Copa do Mundo de tênis de mesa, no fim de abril. Mais cedo, o vice-líder do ranking avançou à decisão após vencer por 4 sets a 1 o sueco Truls Moregard (#7), algoz de Calderano na semi dos Jogos Olímpicos de Paris.

Com o resultado, Hugo fecha a 'trinca' diante dos chineses e chega a vitórias contra os três principais atletas do país mais tradicional do esporte. Além de despachar Liang Jingkun hoje, ele se sagrou campeão da Copa do Mundo destronando Lin Shidong (#1) e o próprio Wang Chuqin (#2), que volta a encarar neste domingo (25).

Como foi o jogo

Extremamente equilibrado, o primeiro set chegou a ter o chinês em boa vantagem (9 a 6). Calderano reagiu, ganhou quatro pontos seguidos e alcançou o set point. Jingkun salvou, e os dois passaram a duelar "lá e cá" até o chinês mandar para fora e o brasileiro vencer por 15 a 13.

O segundo set começou com Jingkun largando na frente e fazendo 3 a 0, mas Calderano, mais uma vez, não se abalou, acelerou o jogo e, com sete pontos consecutivos, chegou ao placar de 7 a 3. O chinês esboçou reação, mas o brasileiro fez o que precisava para fechar o set: 11 a 7.

O terceiro set, assim como o primeiro e o segundo, começou com Calderano largando atrás. Desta vez, porém, o chinês errou pouco e, depois de uma bola fora de Hugo, fechou o set em 11 a 8.

No quarto set, Calderano e Jingkun deram show aos espectadores com rallys de tirar o fôlego e mostraram por que estão entre os melhores do mundo. Consistente, o brasileiro foi preciso nos golpes e se aproximou ainda mais da vitória: 11 a 8.

Faltava mais um set, mas não seria dessa vez. O chinês mudou a estratégia, passou a atacar os saques do brasileiro e fez sete pontos consecutivos, abrindo 7 a 0. O brasileiro caiu de produção e viu o chinês vencer o set mais fácil do jogo: 11 a 3.

O sexto set também foi do chinês. Ele manteve o ritmo, ficou à frente do placar nos primeiros pontos e, apesar de Hugo ensaiar uma reação, conseguiu fazer 11 a 7.

A decisão então ficou para o sétimo e último set do jogo. E foi quando aconteceu o rally do jogo. O brasileiro defendeu tudo, atacou com maestria e ganhou o ponto na casquinha para fazer 5 a 3. Depois disso, Hugo chegou a abrir 10-3, viu o chinês reagir de forma espetacular, diminuindo para 10-9, mas conseguiu, enfim, fechar o set e a partida.