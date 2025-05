Neste sábado, o brasileiro Hugo Calderano fez história e chegou à final do Mundial de tênis de mesa ao bater o chinês Liang Jingkun, na semifinal, por 3 a 2. As parciais foram de 15/13, 11/7, 8/11, 11/8, 3/11, 7/11 e 11/9. Calderano, que venceu a Copa do Mundo em abril, é o primeiro mesa-tenista das Américas a atingir a decisão do Mundial.

Mais infomações em breve.