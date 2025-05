Hugo Calderano: veja data, horário e onde assistir à final do Mundial

Do UOL, em São Paulo

Hugo Calderano já garantiu um resultado histórico para o tênis de mesa brasileiro e disputa a final do Mundial contra o chinês Wang Chuqin amanhã.

O que aconteceu

A disputa pelo título mundial está prevista para às 9h30 (de Brasília), com transmissão do sportv (TV fechada) e CazéTV (YouTube). A competição acontece em Doha, no Qatar.

Calderano terá pela frente o segundo colocado do ranking mundial, mas conhece caminho para vencer o chinês. O brasileiro bateu Wang Chuqin na semifinal da Copa do Mundo da modalidade, disputada há cerca de um mês.

Hugo se tornou o primeiro finalista não-asiático ou europeu de um Mundial de tênis de mesa. Na semi, ele bateu o chinês Liang Jingkun por 4 sets a 3.

Ele já garantiu o melhor resultado da história do Brasil na competição e coleciona feitos históricos em 2025. No mês passado, Hugo Calderano levantou o troféu da Copa do Mundo da modalidade.