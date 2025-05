Guilherme vai de artilheiro e parceiro de Neymar a vilão do Santos

Do UOL, em Santos (SP)

Guilherme foi do céu ao inferno nesses cinco primeiros meses do Santos na temporada.

O que aconteceu

Guilherme, artilheiro do Campeonato Paulista e primeiro parceiro de Neymar, é atualmente o maior alvo do torcedor santista. Seu futuro é incerto.

O "Amado", como é conhecido no clube, fez 10 gols no Paulistão e depois viveu jejum de 10 jogos sem marcar antes de uma lesão muscular. Ele ficou três semanas afastado.

O atacante se deu bem com Neymar logo no primeiro dia, empilhou gols e foi personagem de grandes entrevistas, como no Podpah. Essa visibilidade não existia em 2024, quando Guilherme chegou e foi um dos destaques da Série B.

O desempenho foi caindo ao longo do próprio Paulistão e continuou assim no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Os torcedores chegaram a vaiar a cada toque na bola na Vila Belmiro.

Nesse período de recuperação, Guilherme reavaliou o futuro. Baqueado, ele recorreu ao pastor de sua igreja para admitir o momento ruim. O Santos não tem um departamento de psicologia.

Respaldado pelo técnico Cleber Xavier, Guilherme decidiu voltar e acabou sendo vilão na eliminação para o CRB na Copa do Brasil. Ele isolou o segundo pênalti.

Agora, o Santos pensa se vai utilizar o atacante diante do Vitória, amanhã, no Barradão. Ele completaria o sétimo jogo e ficaria impossibilitado de reforçar outra equipe da Série A durante o torneio.

Os empresários afirmam que Guilherme tem interessados no futebol mexicano e Oriente Médio. Mesmo que ele complete o sétimo jogo, poderia ser negociado com o exterior. Ele foi procurado pelo Atlético-MG recentemente.