Grego faz manobra inédita e impressionante com prancha de foil; assista

Nikolas Plytas entrou para a história do surfe ao realizar o primeiro double backflip já registrado em uma prancha de foil. A manobra inédita foi filmada e compartilhada pelo próprio atleta nas redes sociais marcando um novo capítulo na evolução da modalidade.

O que aconteceu

Com uma prancha equipada com foil — aquela espécie de quilha alongada que permite levantar a prancha sobre a água —, Plytas decolou para a manobra e completou duas rotações para trás no ar, algo nunca antes visto nesse tipo de equipamento.

A coisa mais difícil que já fiz na vida. Nos últimos seis meses, dediquei tudo a essa manobra. Todas as vezes que eu entrava na água, meu único foco era acertá-la Nikolas Plytas

Conhecido por suas performances ousadas no mar, em lagos e até na neve, o grego vem se especializando nas acrobacias de foil.

Rodeo 540

Essa não é a primeira vez que ele desafia os limites do foil: no ano passado, cravou o que chamou de primeiro backside rodeo 540 da história — o que gerou até comentário do próprio Kelly Slater, que entrou no debate sobre o nome da manobra.

"No surfe, tudo que é feito de frente pra parede da onda sempre vai ser frontside", escreveu Kelly. "Mas manobra sinistra, não importa o nome."