Gravenberch, do Liverpool, é eleito o melhor jogador jovem desta edição da Premier League

Campeão desta edição do Campeonato Inglês com o Liverpool, o jogador holandês Ryan Gravenberch foi eleito o melhor jogador jovem da competição. O meio-campista de 23 anos foi peça fundamental no esquema do técnico Arne Slot, que utilizou o atleta em 36 das 37 partidas do clube no torneio até aqui.

Gravenberch recebeu o prêmio ao terminar na frente de uma lista que também tinha nomes como Liam Delap, Anthony Elanga, Dean Huijsen, Cole Palmer, João Pedro, Morgan Rogers e William Saliba.

Mudança de posição

Contratado do Bayern de Munique em 2023, Gravenberch foi transferido para uma posição mais profunda com o técnico Arne Slot e, desde então, teve uma série de atuações consistentemente excelentes.

Agora, o holandês se prepara para dar adeus à temporada vitoriosa do Liverpool nesta edição da Premier League. Neste domingo, os Reds recebem o Crystal Palace, às 12h (de Brasília), pela última rodada da competição.