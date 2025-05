Gabryel Aguilar vai à final de Street do STU National em Florianópolis com melhor nota

O paulistano Gabryel Aguilar tem dominado a pista de Street do Skatepark do Abraão desde que chegou à Florianópolis. Assim como já tinha feito nas eliminatórias da véspera, foi dele também a maior nota da semifinal da segunda etapa do STU National 2025, neste sábado.

Se Gabryel fez a maior nota do dia na segunda de suas três voltas, recebendo dos juízes um 86,81, Ivan Monteiro surgiu logo atrás, com 81,01. Um dos destaques do dia foi Matheus Mendes, carioca de apenas 15 anos, o mais jovem entre os skatistas das semifinais, que fez 82,43.

"Graças a Deus, consegui acertar tudo o que planejei para essa semifinal, que mostrou um nível de skate bem alto. São Pedro atendeu ao pedido dos skatistas, ajudou novamente sem trazer a chuva, e esperamos mais um dia lindo amanhã para fazermos uma grande final. E que o público saia daqui satisfeito com o que viu. A energia deles na arquibancada hoje mexeu comigo", disse Gabryel, que também fez a maior nota nas Bomb Tricks (última manobra da linha que se soma à nota da volta), um 16,835.

Na final deste domingo, ao lado de Gabryel Aguilar, Matheus Mendes e Ivan Monteiro, estarão Wallace Gabriel, João Lucas Alves, o Xuxu, e Bruno Melão.

"Temos outros grandes nomes brasileiros do Street andando lá fora, como Giovanni Vianna, Filipe Mota e Kevin Hoefler, por exemplo, mas temos que valorizar os inúmeros valores que também temos aqui no Brasil. É uma safra de grandes nomes, respeitados em competições pelo exterior. Nosso skate é muito forte. Tenho certeza de que voltaremos a mostrar mais um show neste domingo. Que todos possam comparecer mais uma vez", finalizou Gabryel.

SEMIFINAL - STREET MASCULINO

(os 6 classificados para a final)

BATERIA 1

1º - Wallace Gabriel - 78,49 (classificado)

2º - João Lucas Alves - 72,86 (classificado)

3º - Matheus Teixeira - 59,04

4º - Marcelo Batista - 53,89

BATERIA 2

1º - Gabryel Aguilar - 86,81 (classificado)

2º - Matheus Mendes - 82,43 (classificado)

3º - Sebastian Simonetto - 78,16

4º - Eduardo Neves - 69,72

BATERIA 3

1º - Ivan Monteiro - 81,01 (classificado)

2º - Bruno Melão - 80,22 (classificado)

3º - Vitor H. Genghini - 71,45

4º - Jhony Melhado - 40,00