Fórmula 1: Norris bate Leclerc no drama e conquista a pole no GP de Mônaco

Lando Norris voou nos segundos finais e conquistou a pole position no GP de Mônaco de Fórmula 1. O piloto da McLaren protagonizou uma disputa eletrizante com Charles Leclerc, da Ferrari, no fim do classificatório de hoje (24) e, com 1min09s954, garantiu a largada na primeira colocação. A corrida acontece amanhã, às 10h (de Brasília).

Leclerc liderou o Q1, Norris foi o melhor no Q2, e decisão veio apenas no fim do Q3. O piloto da Ferrari vinha sendo o grande destaque de Mônaco, sendo o mais rápido em todos os treinos livres.

O monegasco flertou com uma pole dramática ao assumir a ponta faltando três minutos para o fim, mas Norris foi buscar. O piloto da McLaren, em sua última tentativa, conseguiu retomar a liderança e fará sua primeira pole em Mônaco.

O britânico ainda estabeleceu o novo recorde da pista de Mônaco, em dia marcado por duas bandeiras vermelhas causadas por pilotos da Mercedes.

Já a Mercedes teve um sábado desastroso, com Antonelli batendo no fim do Q1 e Russell sendo obrigado a abandonar no início do Q2 por problemas técnicos.

Veja o grid do GP de Mônaco

Q3

Lando Norris e Oscar Piastri saíram na frente no início do Q3, com Leclerc em terceiro e Verstappen em quarto. A dupla da McLaren voltou para a pista faltando cerca de três minutos para o fim do classificatório, melhoraram seus tempos, mas não trocaram de posição. Charles Leclerc, porém, voou na última volta e assumiu a ponta. Norris, porém, conseguiu a reação para cravar a pole já com o cronômetro zerado.

Q2

George Russell provocou uma bandeira vermelha faltando dez minutos para o fim do Q2. O piloto da Mercedes parou no túnel após seu carro "pifar" e foi obrigado a deixar o classificatório. No momento, Norris liderava, com Verstappen em segundo e Leclerc em terceiro. O piloto da McLaren manteve a ponta na retomada do quali, com Leclerc em segundo e Alex Albon em terceiro. Já Carlos Sainz, Yuki Tsonoda e Hulkenberg foram eliminados, assim como a dupla da Mercedes.

Q1

Voando em Monaco, Charles Leclerc liderou a primeira parte do classificatório. Ele ultrapassou a dupla da McLaren faltando pouco mais de três minutos para o fim da parcial. Max Verstappen e George Russel completaram o top 5. Já do outro lado, Gabriel Bortoletto lutou, mas acabou ultrapassado nos últimos segundos, caiu para 16º e foi eliminado. A parcial ainda contou com uma bandeira vermelha após batida de Antonelli.