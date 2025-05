Flu vence Vasco de virada com gol contra de Vegetti e 'pintura' de Guga

O Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1 pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, no Maracanã. João Victor marcou para o cruz-maltino, em lance que passou pela revisão do VAR e gerou atritos entre os jogadores das duas equipes. No fim da primeira etapa, Vegetii fez gol contra e empatou o jogo. Com um golaço de Guga aos 42 do segundo tempo, o tricolor virou e ficou com a vitória.

O resultado coloca o Fluminense na 5ª posição, com 17 pontos, na zona de classificação para as fases preliminares da próxima edição da Conmebol Libertadores. Já o Vasco ocupa a 13ª colocação, somando 10 pontos.

O clássico carioca marcou o reencontro de Fernando Diniz com o Fluminense. O técnico do Vasco foi campeão da Libertadores com o Tricolor das Laranjeiras em 2023 e deixou o comando da equipe na última temporada, quando corria risco de rebaixamento na competição nacional.

Como foi o jogo

O Fluminense dominou os primeiros minutos, e o Vasco cresceu depois do gol. Nos quinze minutos iniciais, o time de Renato Gaúcho teve o domínio da posse de bola, e o Vasco não conseguiu se encontrar, principalmente no meio de campo. O técnico Fernando Diniz chamou a atenção do time muitas vezes ainda no começo do jogo. Depois de uma cobrança de falta, o Vasco abriu o placar. O lance passou pela revisão do VAR, que checou o impedimento traçando uma linha que não ficou clara. Em clara provocação ao rival, Rayan fez um sinal de "C" em direção à torcida do tricolor, o que gerou confusão entre os jogadores e alguns cartões amarelos. Depois do gol, o Vasco passou a se impor no jogo e criar boas chances. No fim da primeira etapa, porém, o Fluminense cresceu novamente e levou mais perigo ao gol adversário. Aos 41 minutos, Vegetti fez um gol contra e empatou.

No segundo tempo, o Vasco sofreu com a marcação alta do Fluminense. O tricolor repetiu a postura do começo da primeira etapa e pressionou o adversário desde a saída de bola. A equipe de Renato Gaúcho teve a posse na maior parte do tempo e não deixou o cruz-maltino criar chances claras de gol. Aos 42, Guga marcou um belo gol de fora da área e virou o placar.

Lances de destaque

Quase o primeiro do Flu! Hércules recebeu de Renê pela esquerda e finalizou em cima do goleiro Léo Jardim. Essa foi a primeira chegada de perigo do Fluminense.

1 a 0 e muita polêmica. Em cobrança de falta, Lucas Piton levantou a bola na área, João Victor cabeceou e abriu o placar. Os jogadores do Fluminense pediram anulação por impedimento. O VAR revisou e validou o lance, mesmo depois de traçar uma linha com uma imagem pouco clara. Mesmo depois da confirmação do gol, o árbitro ainda esperou mais um pouco para recomeçar o jogo. Os jogadores das duas equipes se desentenderam, e o juiz distribuiu três cartões amarelos.

Quase o segundo. Depois de um erro de Freytes, Rayan roubou a bola e ficou cara a cara com Fabio. O goleiro tricolor defendeu.

Freytes tentou por cobertura. O zagueiro do Fluminense recebeu a bola quase no meio de campo pela esquerda e chutou direto para o gol, mas a bola passou por cima do travessão.

No travessão! Rayan pegou a bola perto do meio de campo e tentou chute direto, sem chances para o goleiro. A bola bateu no travessão e foi para fora.

Gol contra de Vegetti. Arias driblou pela direita, deu o passe para Guga, que cruzou para Lima cabecear. O goleiro Léo Jardim defendeu, mas a bola bateu no atacante Vegetti e entrou no gol.

Arias quase virou o jogo. O atacante recebeu na entrada da área entre os zagueiros, ficou cara a cara com Léo Jardim, mas o goleiro cruz-maltino defendeu.

Golaço de Guga. Após boa construção pelo meio, Ganso acionou Paulo Baya, que abriu para o lateral com liberdade. De fora da área, Guga soltou uma bomba no canto, sem chances para o goleiro, e virou o jogo para o Fluminense.

Ficha técnica

Fluminense 2 x 1 Vasco

Data e horário: 24 de maio de 2025, às 18h30.

Competição: 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima.

Assistentes: Danilo Simon Manis e Francisco Chaves Bezerra Junior.

VAR: José Claudio Rocha Filho.

Cartões amarelos: Fabio (FLU), Freytes (FLU), Everaldo (FLU), Matheus Carvalho (VAS), Luiz Gustavo (VAS), Hugo Moura (VAS), Guga (FLU).

Gols: João Victor (24'/1ºT), Vegetti (contra) (41'/1ºT), Guga (42'/2ºT).

Fluminense: Fabio, Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê, Martinelli, Hércules (Riquelme Felipe), Lima (Ganso), Arias, Everaldo, Serna (Paulo Baya). Técnico: Renato Gaúcho.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo (Lucas Freitas), Lucas Piton, Tchê Tchê, Matheus Carvalho (Adson), Hugo Moura (Paulinho), Rayan, Vegetti, Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.