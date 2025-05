Fluminense supera o Vasco no Maracanã e pula para o 5º lugar do Brasileirão

O Maracanã foi palco de mais um capítulo emocionante do clássico entre Fluminense e Vasco neste sábado, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Em um duelo de opostos na tabela, o time das Laranjeiras mostrou força, poder de reação e manteve a freguesia recente do rival com uma virada por 2 a 1 que incendiou as arquibancadas.

O Vasco saiu na frente com João Victor, mas o Fluminense não se abalou. Empurrou o adversário para o campo de defesa, contou com um gol contra de Vegetti para empatar e viu Guga, em grande fase, decretar a virada com um golaço.

O resultado levou o Flu aos 17 pontos, na quinta colocação, cinco a menos que o líder Palmeiras, mantendo viva a perseguição ao topo.

Do outro lado, o Vasco segue em maré instável. Com dez pontos, o time cruzmaltino ainda não encontrou regularidade e voltou a esbarrar no incômodo tabu: não vence o Fluminense como visitante desde 2018.

O clássico começou com tensão e equilíbrio no Maracanã, mas pouca inspiração. O Fluminense teve mais posse nos minutos iniciais, dominando o meio-campo e mantendo o Vasco longe da área. Ainda assim, faltava objetividade para transformar o controle em chances reais. Quando o Vasco conseguiu respirar, foi fatal: aos 24, João Victor apareceu livre após cobrança de falta de Piton e abriu o placar de cabeça.

O gol inflamou o duelo. Na comemoração, Rayan fez o gesto de 'C' com os dedos e provocou confusão entre os jogadores. O Fluminense sentiu o golpe, e o Vasco cresceu. Aos 31, Freytes falhou na saída e Rayan quase ampliou, mas Fábio fez grande defesa. A partida seguia truncada, com muitos erros dos dois lados, especialmente no setor de criação.

A resposta do time tricolor veio aos 41. Guga cruzou da direita, Lima cabeceou e Léo Jardim salvou, mas a bola explodiu no peito de Vegetti e entrou. Gol contra, que devolveu o Fluminense ao jogo e trouxe nova energia ao estádio. Arias passou a se movimentar mais e o time melhorou no fim da etapa, tentando encurralar o adversário no campo de defesa.

Apesar da instabilidade, os minutos finais do primeiro tempo foram mais promissores para os mandantes. O Vasco já não conseguia manter a mesma intensidade da metade inicial, enquanto o Fluminense passou a rondar a área em busca da virada. Faltou capricho no último passe para transformar a superioridade em vantagem antes do intervalo.

A volta do intervalo trouxe um ritmo ainda mais travado no Maracanã. O Fluminense manteve maior presença ofensiva, controlando as ações no campo de ataque, mas encontrou dificuldade para furar a marcação do Vasco. A intensidade caiu, e os espaços diminuíram. As jogadas se concentraram no meio-campo, com muitas interrupções e pouco brilho dos protagonistas.

A melhor chance do segundo tempo veio aos 12 minutos. Arias, um dos mais lúcidos em campo, encontrou Everaldo com belo passe em profundidade. O camisa 37 invadiu a área e bateu cruzado, obrigando Léo Jardim a operar uma grande defesa no canto direito. O Vasco, mais retraído, apostava nos contragolpes, mas quase não conseguiu levar perigo.

Aos 24, o time tricolor voltou a ameaçar. Martinelli lançou Arias nas costas da zaga, e o colombiano se projetava em velocidade para a finalização, mas Léo Jardim apareceu novamente, desta vez com o peito, para cortar a jogada no momento decisivo. O Fluminense tentou uma pressão final e, aos 41 minutos, Guga marcou um golaço. Ganso acionou Paulo Baya no meio, que deu o passe para o lateral. Com espaço, Guga soltou uma pancada de fora da área para colocar o Fluminense na frente e garantir a vitória no Maracanã.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino no sábado, às 21h, em São Januário, no Rio. No domingo, às 20h30, o Fluminense visita o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 VASCO

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Riquelme Felipe) e Lima (Ganso); Arias, Everaldo (Ignácio) e Serna (Paulo Baya). Técnico: Renato Gaúcho.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo (Lucas Freitas) e Lucas Piton; Tchê Tchê (Sforza), Mateus Carvalho (Adson) e Hugo Moura (Paulinho); Rayan, Vegetti e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - João Victor, aos 25, e Vegetti, contra, aos 42 minutos do primeiro tempo. Guga, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Everaldo, Fábio, Freytes e Renê; Hugo Moura, Luiz Gustavo e Mateus Carvalho (Vasco).

RENDA - R$ 2.576.612,00.

PÚBLICO - 42.422 pagantes.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).