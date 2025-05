Fluminense acerta renovação com Fábio até o fim de 2026; veja detalhes

O Fluminense anunciou, na noite deste sábado, a renovação de contrato com o goleiro Fábio. O atleta de 44 anos assinou novo vínculo com o Tricolor Carioca até o dezembro de 2026.

O antigo vínculo do camisa 1 do Fluminense era válido até o final desta temporada. O goleiro celebrou a ampliação do contrato.

"É mais um presente que Deus me concede, fazer parte dessa história que a gente vem escrevendo desde a minha chegada aqui no Fluminense. Estamos cada vez mais nos dedicando e melhorando para dar alegria ao nosso torcedor. Quero agradecer a Deus, que me concede saúde e por poder vestir essa camisa vitoriosa, fazer parte da família tricolor. O torcedor sempre me dá todo o apoio, onde eu vou, recebo carinho. Quero agradecer a todos que fazem parte dessa história que está sendo escrita a cada jogo", comemorou o arqueiro.

O ÍDOLO FICA! O goleiro Fábio renovou contrato com o #TimeDeGuerreiros até dezembro de 2026. Que honra! ??? Saiba mais >> https://t.co/O7LvswOKZ2 pic.twitter.com/zlhrskrVQj ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 25, 2025

Fábio chegou ao Fluminense no início de 2022 após 16 anos defendendo o Cruzeiro. Desde que chegou ao time de Laranjeiras, o goleiro já disputou 216 partidas e conquistou a Libertadores (2023), a Recopa Sul-Americana (2024) e o bicampeonato Carioca (2022 e 2023).

Na atual temporada, Fábio soma 29 jogos pelo Fluminense. O goleiro esteve em campo na vitória da equipe sobre o Vasco, por 2 a 1, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.