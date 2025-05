Flamengo bate o Sesi Franca fora de casa e sai na frente na semi do NBB

O Flamengo venceu o Sesi Franca neste sábado, no Ginásio Pedrocão, em Franca, pelo primeiro jogo da semifinal do NBB. A equipe rubro-negra superou os paulistas por 107 a 95.

O time carioca contou com a grande atuação de Johnson, que anotou 21 pontos, para conquistar a vitória. Didi, com 18 tentos, foi o principal destaque do Sesi Franca.

As equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, às 20h (de Brasília).

O jogo

O primeiro quarto da partida foi o mais equlibrado. As equipes travaram uma atuação parelha, mas o Flamengo levou a melhor e venceu por 26 a 25. Com a vantagem mínima, o time carioca foi superior no segundo quarto e foi para o intervalo com 11 pontos de vantagem.

O Sesi Franca voltou melhor do intervalo e se recuperou no terceiro quarto do confronto. A equipe paulista conseguiu diminuir a vantagem do Flamengo para cinco pontos e ganhou esperança para a última etapa. No entanto, o Rubro-Negro voltou a levar a melhor, fez 27 a 18 e saiu de quadra com o triunfo.