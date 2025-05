Figo segura genitais ao responder torcedor que o chamou de 'traidor'; veja

Ídolo do Real Madrid, Luis Figo teve um bate-boca com um torcedor do Barcelona que o chamou de 'traidor'.

O que aconteceu

Luis Figo foi ofendido verbalmente ao entrar em um restaurante de Lisboa para um jantar oficial da Uefa. Torcedores do Barcelona estão na capital portuguesa para a decisão da Champions League feminina, entre Arsenal e o time catalão. O jogo será no estádio de Alvalade, às 13h (de Brasília).

Ao ouvir a palavra 'traidor', Luis Figo segurou as genitais e olhou em direção ao torcedor (veja abaixo). Em seguida, se aproximou para uma conversa. "Pensei que tivesse algum problema", disse o ex-jogador, antes de ouvir argumentos do aficionado. "Não estou te insultando", reforçou Figo.

😱 Antigo internacional português num bate-boca com fã do clube catalão pic.twitter.com/mm83Hs9Mag -- Record (@Record_Portugal) May 24, 2025

Luis Figo carrega a alcunha de "traidor" entre alguns torcedores do Barcelona por ter deixado o clube catalão direto para o Real Madrid. Ele jogou no Barça entre 1995 e 2000 e logo em seguida, entre 2000 e 2005, defendeu o time merengue, onde fez ainda mais sucesso e ganhou o prêmio de melhor do mundo, em 2001, além da Liga dos Campeões de 2001/02.