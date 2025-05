Favorito ao title shot, Movsar Evloev indica que foi preterido pelo UFC

Invicto na carreira e com nove vitórias consecutivas no octógono mais famoso do mundo, Movsar Evloev é visto por grande parte da comunidade do MMA como o principal favorito ao próximo 'title shot' na divisão dos pesos-penas (66 kg) do UFC. Porém, ao que tudo indica, o lutador russo será novamente preterido pela organização.

E quem adiantou essa informação foi o próprio Evloev. Através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui e aqui), o peso-pena russo - número 5 no ranking da divisão no UFC - indicou que, apesar da vontade do atual campeão Alexander Volkanovski, a entidade comandada por Dana White decidiu não escalá-lo como próximo desafiante ao cinturão até 66 kg.

Assim, de acordo com o russo, ele entraria em ação no evento do UFC programado para ser sediado em Abu Dhabi, no dia 26 de julho, contra um adversário não confirmado oficialmente. Por outro lado, o campeão Volkanovski, segundo Evloev, colocaria seu título em jogo no mês de setembro.

"Se você é um lutador do UFC e acredita que é o melhor do mundo, então, você tem que lutar toda luta que eles joguem para você, sem risco, sem recompensa. Vejo vocês em julho, vamos lá! #AbuDhabi Obrigado, campeão (Alexander Volkanovski), por tentar lutar comigo. Eu vou lutar em julho e você luta em setembro. Espero que nós dois ganhemos e possamos nos encontrar em dezembro", publicou Evloev.

Preterido novamente

Caso se confirme, esta não será a primeira vez que Movsar é preterido pelo UFC na hora de definir o próximo ganhador do 'title shot' na divisão dos penas. Na última disputa de título na categoria, após o ex-campeão Ilia Topuria vagar o cinturão, o Ultimate optou por escalar o veterano Alexander Volkanovski, ex-soberano da classe de peso, e o brasileiro Diego Lopes, que vinha em ascensão, mas já havia perdido para o próprio Evloev em sua estreia na organização.

Volkanovski vs Rodriguez e Evloev vs Pico

A manifestação do atleta russo nas redes sociais dá ainda mais força para as especulações sobre o interesse do UFC em promover uma revanche entre o campeão Alexander Volkanovski e o mexicano Yair Rodriguez, pelo título dos penas, na edição de número 320, que deve acontecer no dia 13 de setembro, no México. Outro rumor que parece se confirmar é a escalação de Movsar Evloev como adversário do recém-contratado Aaron Pico, ex-lutador do Bellator, para o card do UFC Abu Dhabi, em julho.

If you are a UFC fighter and believe you are the best in the world then you have fight every fight they throw at you, no risk no reward.

See you guys in July, it's ON #AbuDhabi

- Movsar Evloev (@MovsarUFC) May 22, 2025

@alexvolkanovski thank you Champ for trying to fight me, I will fight in July and you fight in September, hopefully we both win and we can meet in December.

- Movsar Evloev (@MovsarUFC) May 22, 2025

