Fabrizio Angileri vira desfalque no Corinthians para partida contra o Atlético-MG

O lateral esquerdo Fabrizio Angileri virou desfalque de última hora no Corinthians para o confronto diante do Atlético-MG, que acontece na noite deste sábado. O defensor ficou fora até do banco de reservas por um controle de carga, conforme informado pelo clube.

O Corinthians encara o Atlético-MG logo mais, às 21h (de Brasília), na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a ausência de Angileri, Matheus Bidu foi o escolhido pelo técnico Dorival Júnior para sair jogando pelo Timão contra o Atlético-MG. Hugo, terceira opção neste momento, aparece no banco de reservas. Diego Palacios, por sua vez, não foi nem relacionado.

Angileri foi titular e completou os 90 minutos nos últimos dois jogos do Corinthians, contra Santos (Brasileirão) e Novorizontino (Copa do Brasil). Na atual temporada, o lateral acumula 14 jogos (12 como titular), e distribuiu duas assistências.

Angileri, portanto, se junta a outros três atletas que também desfalcam o Timão no embate deste sábado. Memphis Depay e Rodrigo Garro estão em fase final do processo de transição física, enquanto Gustavo Henrique se recupera de cirurgia na hérnia inguinal.